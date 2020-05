Sonya Smith aprovecha la cuarentena para dedicarse tiempo a sí misma

Sonya Smith, protagonista de la telenovela Marido en alquiler, aprovecha la cuarentena, que pasa en la Ciudad de México para disfrutar de su propia compañía.

“He dedicado mucho tiempo a hacer cosas que cuando trabajo me limita. Entonces me he dado mucho tiempo para mí, a veces no lo hacemos mucho y mi familia aunque mi familia no está conmigo, están bien”.

La actriz se encontraba grabando la segunda temporada de Falsa identidad cuando se tuvieron que implementar mayores medidas de seguridad para detener los contagios por coronavirus.

“Me encuentro muy tranquila, el trabajo está detenido, pero me siento muy afortunada porque soy de esas personas que puede manejar bien el tiempo estando en confinamiento. Me dedico a leer, cocinar, tengo la suerte de que en el edificio donde me alojo hay un área donde puedo ejercitarme y donde no hay gente en realidad, también escucho seminarios de Enfermería, que estudié después de mi carrera como actriz”, reveló.

Pero mientras espera se reanuden su proyecto actual, Sonya Smith aprovecha para hablar de Marido en alquiler, telenovela que protagonizó con Juan Soler, tuvo como villana a Maritza Rodríguez y se reestrenó el mes pasado por Telemundo Internacional.

“Es una producción maravillosa, donde se van a reír, llorar, donde hay muchos hilos conductores y personajes interesantes. Es una novela, en la que con Griselda, mi personaje, se pueden identificar muchas madres solteras. Es una mujer como la que la hay en muchos países latinoamericanos que se encuentran solas y sacan adelante a sus hijos. También aborda el amor, donde lo hay de verdad, genuino, real, donde las clases sociales pasan de un segundo plano, amas sin el estatus social o el nivel económico. Cuando dos personas se aman y se quieren, van más allá de lo que ven. Ella una mujer luchona y él, un hombre trabajador con un nivel social mayor”.

En la historia, su personaje tiene que ejercer varios oficios pues trabaja como personal de mantenimiento, es la que llega a arreglar los desperfectos en los hogares.

“Fue un gusto para mí, representar a Griselda sin maquillaje y sin peinarse, era cómodo para mí. Tuve la oportunidad de tener este personaje diferente sin el glamour de otros. Me gustó mucho, había drama y comedia, es como la vida. En su estreno divirtió y gustó, esperamos ahora volver a tener raiting”.

La telenovela que se estrenó hace cinco años está enfocada en el amor sin reservas, sin diferencia de clases sociales, combina el drama con la comedia en un mundo de mujeres empoderadas que sacan adelante a los hijos, y en contraparte también se ve a las personas que intentan mantener una relación aunque no funcione.

Marido en alquiler cuenta también con la participación de Miguel Varoni, Roberto Manrique, Gabriel Coronel, Kimberly Dos Ramos, Ana Grajales.