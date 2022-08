Soy una mujer visionaria, persistente y soñadora: Reyna Bosquez, exparticipante de La Voz

La cantante parralense Reyna Bosquez, una mujer visionaria y luchadora, que ha sabido enfrentar durante 17 años de su carrera, los retos que se le han presentado, lleva a Parral tatuado en el corazón, pues su inspiración surge de este pueblo que la vio nacer y en el que ha encontrado la raíz de su origen.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

A través de una entrevista a esta casa editorial, la exparticipante de La Voz, Reyna Bosquez, orgullosa parralense, nos platica toda su experiencia dentro de este reality show, así como de los retos que ha sabido sortear a lo largo de su carrera, en ella continúa el deseo de crecer y poner en alto el nombre de quien la vio nacer, Parral.

¿Quién es Reyna Bosquez?

Vengo de la nada, pero soy una mujer muy visionaria, muy luchadora, persistente, muy soñadora, nací en una familia en donde nunca tuvimos lujos, bastante humilde, y me ha costado llegar al lugar en donde estoy.

Celebridades

¿Cuándo empezó a incursionar en la música?

Desde que estaba muy chica, yo creo que tenía como 3 años, yo ya me visualizaba como una estrella que salía en la radio y en la televisión, que vivía de la música, del espectáculo, a los 5 años mi mamá me ensayó para cantar una canción el Día de las Madres ahí en el patio de la casa de mi abuelita, me encantó la experiencia y en la primaria no me escogían para ser parte del coro, no sabía porque, pero me metía en ajedrez, poesía, danza, en todo, pero en canto no me escogían, ya cuando entré a la secundaría empecé en los concursos de canto, siempre he sido muy competitiva, me gustó mucho porque me iba muy bien, y me dio hambre de seguir.

¿Qué tan difícil ha sido el camino en la música?

Para ser alguien sin recursos económicos, ha sido muy difícil, porque yo tengo que tener un trabajo aparte para poder sostener mi carrera como artista, porque el arte cuesta, hacer tus canciones, grabar, y para poder vivir de esto tengo que también hacer otra cosa.

Me costó mucho tiempo poder vivir de la música, pero ya en los últimos años he podido vivir de ello, es difícil cuando no tienes un nombre, status, es muy difícil hacerte un espacio, que la gente crea en ti, desde los 14 años yo empecé mi primer grupo musical y de ahí ya no paré, después hice mi proyecto personal, contraté mis propios músicos, mi esposo ha trabajado conmigo desde que éramos novios, y ha sido difícil pero no imposible.

Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

¿Qué retos ha tenido que enfrentar?

El creer en ti es lo más difícil, porque a veces dices, sí quiero pero no crees, entonces es muy difícil a la vez hacer que crean en ti, yo ya tengo dedicándome a la música en Parral 17 años y hay mucha gente que no me conocía y hay otra que sí me oía pero no le importaba, tienes que hacer algo grande como para que te volteen a ver, o para que te paguen lo que tu vales, siempre eso ha sido mi piedra en el camino.

Siento que hace falta abrir espacios para los artistas de Parral, todas las personas merecemos que nos traten bien, no que nos ignoren, no solo a mí porque ya salí en La Voz, ha sido muy difícil conseguir aquí en Parral que te den un lugar, que reconozcan el talento y esfuerzo, yo quisiera que mi municipio me arrope.

¿Qué significó el hecho de participar en La Voz?

Un sueño cumplido, como dije antes, desde chiquita tuve la fantasía de salir en la televisión, el que te maquillen personas reconocidas, a mí me estuvo pintando el maquillista oficial de Lupita D´Alessio, que vayas corriendo de un foro a otro y te vayan poniendo el micrófono, eso es una fantasía muy padre.

Te puede interesar: ¿Ya la escuchaste? canciones imperdibles de Reyna Bosquez, la parralense que entró a 'La Voz'

Foto: Cortesía | Reyna Bosquez

¿Qué siente al haber representado a Parral?

Me siento muy satisfecha por eso, porque pude representar a mi Parral dignamente, hice un buen papel, y es una satisfacción muy grande, me siento muy amada, protegida por toda la gente, les agradezco a todos que se hayan tomado un minuto de su tiempo para escribirme mensajes, me llegaron textos muy hermosos, me llegaron cartas de personas que ya me conocían, eso es muy bonito para mí, poderme conectar con toda esa gente y que me sientan como alguien cercano.

Siento como una responsabilidad con la gente de venir a Parral, de cantar aquí, hacerles ver que todos sus comentarios y todo su apoyo lo recibo con mucho agradecimiento, quisiera a cada uno en persona darle las gracias, abrazarlos y conocerlos, porque se siente el cariño, siento un compromiso con los parralenses de seguir creciendo y hacer algo profesional.

Abrí un concierto de Lila Downs y ese era un sueño pendiente por cumplir, jamás me imaginé que sería en Parral, el Foro Villista para mí representa algo muy grande, y es mi sueño poder cantar en ese recinto como artista principal y que esté lleno.

Foto: Facebook @ReynaBosquez

¿Qué significa para ti Yuridia?

Yuridia es una inspiración muy grande para mí, como mamá, cantante y artista, yo la vi desde que salió en La Academia, y desde que la escuche dije que ella tenía que ganar, yo me quedé enamorada de su voz, y me convertí en su fan, y cada disco que sacó yo estaba ahí pendiente para escucharlo y veía todos sus videos.

Cuando yo limpiaba la casa ponía su música, cantaba sus canciones, entonces cuando se volteó esa silla, que fue la primera y que la veo no lo podía creer, en ese momento hacemos contacto visual por primera vez, se me vino toda la historia que viví con la música de ella, todo fue muy rápido que casi me desconcentra, le agradezco mucho por haberme dado la oportunidad de pertenecer a su equipo.

¿Qué virtud rescata de Yuridia?

Su trabajo personal, cuando ella estaba en La Academia, era una adolescente muy insegura que a pesar de que tenía una extraordinaria voz, era muy insegura y creo que frenó su carrera como cinco años, tenía miedo de ser quien era, ahora en esta etapa de Yuridia ella ya se atreve a mostrarse como es en realidad y eso lo admiro mucho, trabajó en ella, en su música, en su mente, y en sus emociones.

Gossip

¿Qué sigue para Reyna Bosquez?

Ahorita estamos grabando mi música, yo escribo canciones, tengo muchas guardadas que ya se están grabando para hacer mi primer álbum, estamos trabajando en un concierto que yo misma estoy produciendo, para el próximo 23 de septiembre aquí en Parral, y con muchas ganas de poder ver a mi gente linda que tantas porras me echó.

¿Qué canción la define?

Es según como me sienta, pero yo creo que una canción que me ha acompañado muchos años de mi vida es "Bésame Mucho", una canción sumamente sencilla pero escrita por una mujer hace años y me motiva porque rompió barreras de lenguaje, de países, la han grabado en muchos idiomas y ritmos, yo sueño con que un día una canción mía sea así de grande.

Te puede interesar: La cantante parralense avanza en 'La Voz'

¿Qué significado tiene el cubrirse la cabeza?

Hace seis años comencé a realizar meditaciones, manipulación de energía y el maestro me sugirió que me tapara la cabeza, lo use en ese momento, y me gustó mucho, me ahorra tiempo, soy mamá de dos hijos y la verdad también lo uso por eso.

Reyna Bosquez orgullo parralense que participa en "La Voz". Foto: Facebook @ReynaBosquez

¿Qué significado tiene para usted Parral?

Raíces, Parral es el lugar donde Dios eligió que yo brotara, de los miles de lugares que tiene el planeta Tierra, Dios escogió esta ciudad por una razón específica, para servir a mi comunidad, para ayudar de alguna manera, para que me ayudaran, es un lugar hermoso, su arquitectura y su gente me gustan mucho, su cultura, Parral es familia, raíz, es el origen, es una bendición y un regalo poder nacer aquí.