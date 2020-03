¡Súbete a la acción y el drama verdadero!

“Filmamos desde la perspectiva de la familia Ochoa, que tiene una de estas ambulancias privadas y ves las preguntas éticas que ven cada noche: necesitan poner comida en la mesa y a la misma vez salvar la vida de muchas personas”, explicó Lorentzen a Gossip.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

“La película es una experiencia llena de emociones que van de lo más trágico a lo más humorístico dentro de esta sola ambulancia, es todo lo que puede sentir una persona”, indicó.

La cinta ya ha pasado por más de 150 festivales de cine en todo el país y las reacciones han sido absolutamente increíbles, “mucho más de lo que pensé y ya tengo muchas ganas de que salga en cines para todo el público de México”, comentó.

Han ganado de 35 a 40 premios en todas partes del mundo, en los festivales de cine de Guadalajara, Guanajuato, Sundance y fue uno de los 15 documentales finalistas en la shortlist para la 92ª edición de los Premio Oscar, entre 159 que se presentaron en la categoría.

Aclaró que aunque muchas de estas ambulancias son conducidas por personal con poco o nulo entrenamiento o certificación, los Ochoa sí tienen capacitación médica.

“Sí hay muchas ambulancias privadas que no tienen esos conocimientos, lo complicado es que cuando no hay ambulancias de gobierno hay un hueco gigante, las personas están llenando ese hueco de muchas formas. Y ves en la película cómo es intentar salvar vidas y al mismo tiempo ganarse la vida. Y cómo tienen que cobrar a los pacientes, ganar dinero para pagar el equipo, la gasolina. Éticamente es muy interesante y complicado, mucha gente piensa que una ambulancia tiene que ser gratis, pero ambulancias gratis casi no hay, vas a esperar 40 minutos en CDMX por una ambulancia de gobierno”, subrayó.

Durante tres años, Luke subió a la ambulancia alrededor de 100 noches, grabó más de 400 horas de material con más de mil accidentes y editó los seis más interesantes para la película.

“Es una ambulancia donde ven todo lo malo, cada noche están viendo los peores momentos de las personas, es una situación real, van a todo tipo de accidentes que se ven en CDMX, todo lo que te puedas imaginar, todo lo que puede sentir una persona desde su punto de vista. Pero también hay mucho humor, momentos muy cómicos dentro de la familia. Sobre todo es la historia de una familia intentando sobrevivir de esta manera”.

La distribución está a cargo de Cinépolis y se estrenará en 60 salas de todo el país, incluida la cadena Cinemex.

Te recomendamos: Ráfagas --Loera y su comentario con sabor a ofensa --Se movilizan funcionarios en Camargo --Libró Armando Cabada intento de revocación Local Asciende a $322 mil adeudo de cuatro partidos en predial