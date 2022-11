Talento universitario: Darán concierto “Evo Music Pop”

Si tu gusto musical abarca el retro esta es tu oportunidad de disfrutar desde la década de los 90 hasta lo contemporáneo en el concierto “Evo Music Pop” que se llevará a cabo en el Teatro de la Ciudad este viernes 2 de diciembre, donde estarán 40 artistas en escena que te pondrán a bailar y cantar con las melodías que fueron éxito en su tiempo y algunas continúan en el gusto de las nuevas generaciones.

A través del talento universitario y profesional, músicos, bailarines y cantantes harán un espectáculo de calidad donde la coreografía estará a cargo de Jorge Hernández; la dirección musical, ensamble vocal y arreglista, el encargado es Sergio Torres; y Said Corral en la dirección. Los boletos ya están disponibles en la plataforma Don Boletón siendo sus costos: VIP $265.00, Palcos $210.00, y Oro $210.00, asimismo, el miércoles 30 noviembre y jueves 01 de diciembre en las oficinas de Extensión Universitaria de la ULSA.

Foto de: Cortesía | Said Corral

Entre los cantantes que estarán presentes son: Cristina Pérez, Karla Valdez, Valentina Gálvez, Gabriela Hoffman, sólo por mencionar algunas de las artistas; de igual forma los temas que el público podrá escuchar son algunos de Ricky Martin como “La mordidita”; “A quién le importa” melodía de Alaska y Dinarama, agrupación española, que fue todo un éxito, retomando esta canción Thalía.

También las composiciones de Álex Sintex estarán presentes como “Sexo, pudor y lágrimas”, que salió en la película del mismo nombre, donde participaron los actores y actrices mexicanas: Susana Zavaleta, Jorge Salinas, Demián Bichir, Cecilia Juárez, entre otros.

Arte Cinco mujeres que brillan en la escena del arte en Chihuahua

Los temas en inglés serán: “Stay with me”, “All about that bass”, “Take on me”, y muchas más; asiste y disfruta de esta selecta cartelera de canciones, concierto que tendrá una duración de hora y media.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!