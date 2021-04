Tarde de lluvia... ¡Y películas!

Con una tarde lluviosa en Chihuahua luego de meses sin caernos una gota, qué te parece echarle un vistazo a los largometrajes más sonados en los Oscar 2021.

Ante este tiempo en el que la pandemia ha hecho de las suyas, las plataformas de streaming como Amazon y Netflix tienen disponibles varios filmes que te pueden parecer interesantes y además que vale mucho la pena verlos y pasar un día relajado y de buen cine en casa.

Alista tus palomitas y un lugar especial en el sillón o la cama para ver estas películas que te recomendamos:

Sound of Metal

La historia trata de un joven baterista y su banda de metal, en la que el protagonista de manera progresiva y repentina se va quedando sordo. En el film el músico entra en una etapa de negación sobre su estado, hasta el punto de buscar la manera de curar su problema de oído hasta entender su destino y cómo afrontarlo en su vida.

La cinta está disponible en Amazon

Mank

Bueno para empezar ¿Recuerdas o has oído hablar de la cinta llamada Citizen Kane?

Si es un no, prácticamente Mank es una fiel referencia a la obra, la cinta trata sobre el lado oscuro de Hollywood, en la que se narra y es presentada por medio de una investigación periodística los excesos mostrando la excentricidad del medio.

La encontrarás disponible en Netlix

Druk

De una manera tan natural como lo es estar un día con tus amigos reunidos en casa y de esas tantas veces, sale a la plática un tema que aunque suene irreverente, la comienzan a aplicar en la vida personal, así comienza el cortometraje mostrando a un grupo de maestros que comienzan a beber diariamente y algo que empezaron a ver como un experimento comienza a trastocar su vida personal bajo el influjo del alcohol.

La película puedes verla en Amazon Prime

The Trial of the Chicago 7

Con esta película podrás encontrar similitudes actuales en cuanto a protestas y política, es la venta hacia un juicio político en contra de diferentes grupos de personas que buscaban protestar contra la guerra de Vietnam.

Disponible en Netflix

Ma Rainey's Black Bottom

El film te transportará a la época de oro del jazz en Estados Unidos, en el que dentro de un grupo de músicos, comienza a brillar la carrera de un joven y en el que él está convencido de tener mucho más éxito en su vida, sin embargo se verá opacado por los mayores, influenciándolo y mostrándole la otra cara de la moneda.

El cortometraje está disponible en Netflix

Soul

Una de las más queridas por chicos y grandes, que, a pesar de ser un film 100% para niños, Disney Pixar toca temas bastante filosóficas en torno a la vida y la muerte y hasta cierto punto el sentido de la vida, con gráficos divertidos llenos de humor y color, es una de las cintas más elogiadas por su animación e historia.

Te dejamos una lista de las películas con nominaciones al Oscar para que puedas encontrar más opciones y la que se acomode más a tus gustos durante esta “maratoneada” de cine:

Cintas nominadas en Netflix

Mank

El juicio de los 7 de Chicago

Ma Rianye's Black Bottom

News of the Wold

Hillbilly Elegy

Pieces of a Woman

El Agente Topo

Más Allá de la Luna

Cielo de Medianoche

Una canción de amor para Latasha

Shaun, el cordero: La película

Campamento extraordinario

Mi maestro el pulpo

The White Tiger

Da 5 Bloods

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

La vida ante sí

Si algo me pasa, los amo

Películas nominadas en Amazon

Sound of Metal

Time

Borat 2

Druk (Another Round)

One Night in Miami

Emma

Films nominados en Disney

Soul

Mulan

Unidos

The One and Only Ivan

Películas nominadas en Apple TV

Tenet

Wolfwalkers

Greyhound