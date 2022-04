Tatiana cantará a los niños en su día

Tatiana, La reina de los niños, celebrará el Día del Niño con su concierto 20 en la Arena Monterrey y reconoce que es profeta en su propia tierra. “Este 30 de abril presento un par de conciertos en Torreón, Coahuila, en el coliseo y que el 1 de mayo, voy a cumplir mi presentación número 20 en la Arena Monterrey, lo que agradezco a mis paisanos, yo sí soy profeta en mi tierra, estoy muy agradecida con el público que me hace sentir en casa, que me tienen mucho cariño, que me quieren y me desean lo mejor de lo mejor”, declaró la artista.

Tatiana recuerda que al llegar a su vida su primogénita Cassandra en 1994, estaba creando su primer álbum para niños, ¡Brinca!, con temas como El patio de mi casa, Brinca la tablita, A la víbora de la mar, entre otros. Y al año siguiente, lanza la producción de su espectáculo, dando sus primeros conciertos para los pequeños y de ahí no ha parado hasta hoy, inspirada primero con Cassandra y después por Andrik, sus hijos.

Recientemente, Tatiana regresó a la televisión, como conductora de MasterChef Junior México y cuenta que en este programa familiar, “aprendemos no sólo a preparar alimentos en la cocina, sino también del trato con los niños que ahora traen otro chip”.

Tatiana argumentó que en su caso, en su infancia; “en casa estuvimos rodeados de música, cuando había fiesta había música, tocábamos el piano, la guitarra o el acordeón, cualquier festividad era comer rico, escuchar y tocar música y cantar. Recuerdo mucho las fiestas, con piñatas con los dulces que me encantan, mi infancia fue muy bonita, libre y jugar en la calle al bote pateado o las escondidillas”.

Y aunque su música sigue vigente, lamento que la radio ya no tenga espacio para la música infantil; “sin embargo, tuve la fortuna que en las escuelas siempre tocaban mi música en el recreo o en los festivales”.

Finalmente, Tatiana envía un mensaje a los pequeños lectores en su día: “Les pido que gocen de la vida, que gocen de cada etapa, no traten de ser adultos antes de tiempo, vivan su infancia, diviértanse mucho, escuchen música, hagan deporte, coman sano. Que se la pasen increíble, pues son personitas que nos enseñan mucho de la vida, nos enseñan de ecología, del cuidado del planeta y tener empatía hacia los animalitos y sobre todo dar amor al prójimo”.