¿Te gusta el rock británico? Asiste al show de Identidad Zero en Sala Centro

Disfruta de la nueva ola británica y que lleva por nombre artístico “Identidad Zero”, quienes te harán recordar a grupos musicales icónicos como: “U2”, “The Cure”, “The Police”, “Duran Duran”, y “Tears for Fears”, ofreciendo lo mejor del repertorio musical de cada agrupación en el centro de espectáculos “Sala Centro”, los días 20 y 21 de septiembre, a las 21:00 horas, eventos que sólo son para mayores de edad.

El proyecto artístico está conformado por: Álex Padilla en la voz, en los teclados está Quico Balderrama, en el bajo, Jorge Borunda; guitarra, Rafa Aguirre; coros, Cheryl Tovar; y en la batería, Fruts, quienes prometen a los asistentes una noche llena de éxitos de las agrupaciones en mención desde el minuto uno.

U2

Aunque se había convertido en una de las bandas de rock más exitosas de la década de 1980, todavía no habían logrado el estrellato, hasta que en la primavera de 1987 cuando lanzaron “The Joshua Tree”, siendo aclamado con magníficas críticas, muchos lo calificaron de obra maestra, producción que se convirtió en su primer número uno en Estados Unidos y su tercer álbum en alcanzar el número uno en el Reino Unido.

Con sus números uno en Norteamérica, "With or without you" y "I still haven't found what i'm looking for", The Joshua Tree y el tour que le precedió fueron merecedores de portadas en revistas tan prestigiosas como Time, asimismo, el álbum también incluía el mítico sencillo "Where the streets have no name".

THE POLICE

Fue una banda británica de rock formada en Londres en 1977 y durante la mayor parte de su historia, la integración consistió en el compositor principal Sting (voz principal y bajo), Andy Summers (guitarra) y Stewart Copeland (batería y percusión), quienes se hicieron populares a nivel mundial a fines de la década de 1970 y principios de la de 1980, gracias a su estilo emergiendo así la escena new wave británica, influenciado por los géneros punk, pop, reggae y jazz.

DURAN DURAN

La MTV los ha descrito como “La Fuerza Pop más dominante de los últimos 40 años” mientras que la revista Billboard los denomina como “La Última Banda en Pie” debido a su gran vigencia y relevancia en el difícil mundo de la música. Entre algunos de los premios que han recibido se destacan: dos Grammys, seis premios Grammy a la carrera artística, un Premio de la Paz Gandhi, dos Ivor Novellos, el primer MTV Video Visionary Award, dos Premios Brit, dos Q Awards, un 20th Century Style Icon Award y la llave de la Ciudad de Milán, por citar algunos.

THE CURE

La banda ha incursionado en diferentes géneros y estilos, tales como el post-punk, en algunos de sus primeros temas como “10:15 Saturday night” o “In your house”; el rock gótico; en temas como “One hundred years” y “A forest”; la música new wave británica, alegre y optimista; en temas como “Close to me” o “Just like heaven”, e incluso por varios momentos en la electrónica, como en “The walk” o “Let's go to bed”.

Considerado uno de los grupos referentes del rock alternativo, en 1989 se publicó Disintegration, disco con el que la banda alcanzó su puesto más alto en las listas británicas con sus exitosos sencillos “Lovesong”, “Fascination Street”, “Pictures of You” y “Lullaby”, éste último posicionándose en el quinto lugar durante seis semanas consecutivas.

TEARS FOR FEARS

Ha sido un grupo que han ido plasmando a lo largo de su historia en letras que tienen que ver con la humanidad y sus problemáticas, los trastornos psicosociales, entre otros, incluyendo críticas a las tendencias políticas propias de la época.

Tendieron al uso de instrumentos electrónicos en un estilo synth pop-new wave en sus primeros dos álbumes, "The hurting" (1983) y Songs from the big chair (1985), y posteriormente fueron evolucionando hasta mezclar estilos como el rythm and blues y jazz, logrando grandes baladas como "Sowing the seeds of love", "Woman in chains" y "Advice for the young at heart", todas ellas formando parte del material de "The seeds of love".

Los boletos ya están disponibles en la plataforma startickets.mx y el centro de espectáculos se encuentra ubicado en la calle Víctor M. de la Rosa, colonia Centro, atrás del Ángel de la Independencia, frente a la parroquia de San Francisco.