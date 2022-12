¿Te gustaría disfrutar del concierto de "Alta consigna"? ¡Ven por tus boletos a El Heraldo!

Deseas asistir al concierto de Alta Consigna que se llevará a cabo el día de hoy en el palenque de Aquiles Serdán, El Heraldo de Chihuahua y los organizadores del evento tiene para ti tres cortesías para que asistas y puedas cantar junto a tu grupo preferido temas como: “Si ya no me amas”, donde a sólo dos semanas de su lanzamiento ya cuenta con 66 mil reproducciones en YouTube, también sus seguidores podrán escuchar las melodías como: “El poder de tu mirada”, “No te pido mucho”, “Díselo”, “Culpable tú”, “Así nací”, “Aldo de mí”, “Un idiota”, “Si ya no me amas”, entre otras más.

Para poder acceder a uno de las cortesías sólo tienes que presentarte en la recepción de esta casa editora con la edición del día desde este momento y automáticamente se te otorgará un boleto para el concierto, recuerda que es un boleto por persona, y su espectáculo es este jueves, donde estará de invitado César Quezada y su Máximo Estilo, así como el conjunto Orden.

La agrupación hace unas horas llevó a cabo una rueda de prensa en el restaurante “El Viejo Loco” de la ciudad de Chihuahua para dar a conocer este espectáculo artístico que realizarán haciendo una invitación a los chihuahuenses a que asistan y puedan convivir junto a ellos de sus éxitos, expresando que gracias al apoyo que han recibido por parte de sus fans han logrado posicionarse en un lugar privilegiado en el género regional mexicano.