¡Tenemos boletos gratis para ti! Disfruta del concierto “Evo Music Pop”

El evento musical “Evo Music Pop” se llevará cabo este próximo viernes 2 de diciembre en el Teatro de la Ciudad a las 19:00 horas, y El Heraldo de Chihuahua y los organizadores del concierto tienen para los lectores 4 cortesías para que disfrutes totalmente gratis de la música retro y actual, donde participarán más de 40 artistas.

Lo único que tienes que hacer para ganarte un boleto es presentarte hoy en la recepción de este medio de comunicación, en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde, con el ejemplar del día y automáticamente ganarás tu acceso, recuerda que es un ticket por persona, una buena opción para ir en pareja y recordar la música de los 90.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Entre los cantantes que estarán presentes son: Cristina Pérez, Karla Valdez, Valentina Gálvez, Gabriela Hoffman, sólo por mencionar algunas de las artistas; de igual forma los temas que el público podrá escuchar son algunos de Ricky Martin como “La mordidita”; “A quién le importa” melodía de Alaska y Dinarama, agrupación española, que fue todo un éxito, retomando esta canción Thalía.

También las composiciones de Álex Sintex estarán presentes como “Sexo, pudor y lágrimas”, que salió en la película del mismo nombre, donde participaron los actores y actrices mexicanas: Susana Zavaleta, Jorge Salinas, Demián Bichir, Cecilia Juárez, entre otros.

Los temas en inglés serán: “Stay with me”, “All about that bass”, “Take on me”, y muchas más; asiste y disfruta de esta selecta cartelera de canciones, concierto que tendrá una duración de hora y media.