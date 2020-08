Teo Bok ¡Ciao, Italia!

La música es tan importante para Teo Bok que nunca podría dejarla y si algo le impidiera conseguir su sueño desearía continuar en algo relacionado con ella.

“Es mi mundo y no quiero perderlo”, declaró a Gossip el cantante italiano de 17 años, quien comienza un nuevo capítulo en su vida con su primer tema en español, “Háblale claro”.

“Era más del año que no sacaba una canción, estoy muy emocionado de compartirla, sobre todo con el nuevo público mexicano y latino”, añadió.

El tema habla de un joven enamorado de una chica que tiene una relación tóxica con un novio que la maltrata. Él quiere hacerle entender que merece la pena creer en el amor y no mentirle al corazón.

“El objetivo es mandar ese mensaje positivo a las chicas de mi edad, pero también a los chicos, del respeto a la mujer, en este momento lo necesitamos, después de lo que está pasando en 2020”.

Y es que además de ser un año difícil, ha habido grandes cambios para Teo, de ciudad, de mánager, de productor.

“Me mudé a Miami y todo lo que pasó no ayuda mucho en una nueva ciudad, todo cerrado, no puedes visitar y conocer gente. No fue lo máximo, pero pude aumentar mi proceso creativo, mejorar con la guitarra, con mi voz y tengo mi familia que me ayuda y que esté bien me hace feliz”.

Teo encuentra similitud en el carácter de la gente entre Italia y México, “los latinos y los italianos son abiertos, felices, sonríen, se abrazan, se besan y en algunas partes del mundo falta eso”, afirmó.

“Nos mudamos para estar más cerca de México y Latinoamérica y no poder ir me duele muchísimo, os mando un beso, nos vemos y nos abrazamos muy pronto, apenas todo regrese a lo normal”.









