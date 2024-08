Tim Burton regresa la magia de Beetlejuice tras 36 años: es un personaje y un mundo que disfruto

Michael Keaton califica como arte puro el hecho de volver a dar vida al fantasma Beetlejuice, en la historia que regresa con una continuación 36 años después del estreno de la película original, la cual fue aclamada por la crítica.

La cinta de 1988 sigue a la familia Deetz, quienes tras mudarse a una nueva casa, se dan cuenta que está habitada por una pareja de fantasmas, quienes a su vez recurren a la ayuda de un travieso ente llamado Beetlejuice, con la finalidad de deshacerse de los nuevos dueños de su hogar.

En conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por el director Tim Burton, y los actores Jenna Ortega, Monica Bellucci, Justin Theroux y el productor Tommy Harper, el ganador del Globo de Oro señaló que éste se suma a la lista de los proyectos que son únicos en su carrera.

“Es similar a cuando hice Birdman (Alejandro González Iñárritu, 2014), esa experiencia no se puede comparar a otras, es arte verdadero, y no tienes otra opción más que hacer arte”, respondió a El Sol de México.

La también estrella de títulos como Batman y Toy Story 3 agregó que gran parte de las alegrías que ha tenido a partir de Beetlejuice es tener a un gran equipo consigo, empezando por Tim Burton, quien dirigió ambas entregas.

“Esto es un experimento artístico, estás en un ambiente tan divertido cuando sucede, todos tenían una idea”, dijo, y agregó que es un personaje con muchos matices. “Proviene de cualquier mundo, cualquier tiempo o dimensión, te da mucha libertad, no es como que ahora sea más viejo, o ha madurado y es más inteligente, y eso es muy divertido”.

Directo de la imaginación

Esta secuela de la cinta de 1988, ganadora de un Oscar por Mejor Maquillaje, proviene de la pluma de los guionistas Alfred Gough, Miles Millar y Seth Grahame-Smith. Tim Burton explicó que la peculiaridad y carisma del personaje se debe a que proviene de lo más profundo de la imaginación.

“Para mí es un personaje que no se puede describir, prácticamente viene del subconsciente, es como discutir un sueño, no se puede hacer, y aunque debatimos los sueños todo el tiempo, es un personaje con el cual no se pueden discutir sus motivaciones”, respondió el cineasta a este diario.

Jenna Ortega, Justin Theroux, Monica Bellucci , Michael Keaton en coferencia de prensa Fotos: Nadya Murillo / El Sol de México

La película presenta a Lydia Deetz (Winona Ryder), quien regresa a su hogar de la adolescencia, junto con su mamá (Catherine O’Hara) y su hija (Jenna Ortega). Una vez ahí, ésta última descubre el portal al más allá, que podría traer a Beetlejuice de vuelta a la Tierra.

Un regreso sin nostalgia

Burton aclaró que el retorno de Beetlejuice a la pantalla no es un tema nostálgico, su objetivo simplemente es ofrecer a los fans una nueva historia con un gran protagonista.

“Es un personaje y un mundo que disfruto, y nunca me dejó. Obviamente me tomó 35 años volverlo a hacer, pero era algo que simplemente se sentía, después de todo este tiempo… Ver a la gente envejecer, y el personaje de Lydia pasar de ser una adolescente a una adulta, es un viaje que todos tomamos”.

Michael Keaton y Tim Burton visitan México para la presentación de Beetlejuice II Fotos: Nadya Murillo / El Sol de México

Por su parte, Keaton confesó sobre Beetlejuice: “lo quiero tanto, que estaba nervioso por volver a interpretarlo”, contó. “Nunca entendí la nostalgia, no me sentía así, no sé qué pasó, pero cuando me pegó lo hizo fuerte, ahora me siento nostálgico por todo”.

Dan vida a nuevos personajes

Jenna Ortega, Justin Theroux y Monica Bellucci son algunos de los nuevos integrantes del elenco, dando vida a Astrid Deetz, Rory y Delores, respectivamente.

Ésta última es la antagonista de la película, un personaje que es descrito por la propia intérprete como “un demonio succionador de almas”, pero a la vez como una mujer que carga un profundo dolor.

En su opinión, esta complejidad es algo común en la filmografía de Burton, donde también figuran títulos como El extraño mundo de Jack, El cadáver de la novia y El joven manos de tijera.

La italiana subrayó que “pese a ser una comedia un poco tonta, siempre hay temas muy profundos, como la vida, la muerte y el amor. Hay situaciones aterradoras e impredecibles, y sorprendentes, pero a la vez son situaciones llenas de emoción”. Beetlejuice, Beetlejuice se estrena el 5 de septiembre en salas de cine de todo el país.