Timothé Chalamet y Zendaya encabezan al elenco de Dune 2 durante evento en CDMX

Parte del elenco de la segunda entrega de la cinta Duna, Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Josh Brolin y Florence Pugh visitaron la Ciudad de México para la promoción del filme dirigido por Denis Villeneuve quien describió los detalles de la trama en conferencia de prensa realizada en un hotel de la zona centro. Más acción, drama, peleas y una intensidad en el amor que crece entre los protagonistas es la apuesta de la segunda entrega de Duna, misma que estrenará en cines el próximo 29 de febrero.

En esta ocasión, el personaje principal, Paul Atreides (Timothée Chalamet) cambiará totalmente, ahora buscará un destino el cual, en un inicio, se negaba. Su primera acción es unirse a Chani (Zendaya) y a los Fremen, una comunidad que busca sobrevivir y, a la vez, vengarse del emperador Padishah Shaddam IV.

Las órdenes serán emitidas por Stilgar (Javier Bardem), pero gracias a la orientación y valentía de Paul, éste se gana el respeto de la comunidad y es gracias a él que logran conquistar sus metas.

“Mi personaje cambió mucho, a diferencia de la primera película, sobre todo porque está impulsado por su pasado. Ahora asume un rol de líder y también se enfrenta a que tiene que seguir su propio destino”, afirmó Chalamet en conferencia de prensa en un hotel de la Ciudad de México.

“Es un sueño hecho realidad, la primera película me hizo sentir muy orgulloso de haber formado parte porque me tocó trabajar con gente que admiro, que son personas que respeto profundamente. Me siento afortunado de estar en este proyecto y disfruté cada momento, además de que me siento muy feliz de estar en México, gracias por recibirnos”, agregó el protagonista.

Al unirse a esta comunidad, Paul conocerá más a fondo a Chani, una guerrera que tiene como objetivo luchar por su pueblo. Pero en el camino, el amor la flecha y descubre en Paul un hombre sincero, con el que puede complementarse.

“Lo que aprecio de Denis (Villeneuve, el director) es que hizo que mi personaje tuviera una convicción mucho más fuerte por lo que quería y como actriz eso lo disfruté mucho más porque las dificultades se incrementaron, más por la historia de amor que estamos representando, ellos (los protagonistas) tienen que trabajar por ese amor, a pesar de todo lo que les rodea. La historia de amor fue muy interesante de encontrar porque había una intensidad muy fuerte entre ambos y tenían una buena razón”, aseguró Zendaya, de 27 años.

Para el director, este filme es mucho más franco, aquel en el que los personajes logran descubrirse más. Incluyen distintas transformaciones entre ellos el del personaje de Austin Butler quien da vida al villano Feyd Rautha y en el que, además, se puede observar a un personaje muy distinto a como conocemos al actor.

“La transformación tenía que ser completa, desde la forma física, así como la interna, esa era la transformación que quería Denis, se cambió la forma en cómo el sentía. Fue un gran reto encontrar la brutalidad de este personaje y la parte de la violencia que maneja desde chico, con la que creció y esta violencia que le da el poder. Encontrar esos pequeños puntos hizo que me divirtiera mucho”, aseguró Butler.

Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Florence Pugh y Dave Bautista completan el elenco del filme.

El elenco se encuentra en tierras mexicanas para promocionar el proyecto dirigido por Villeneuve. Este martes se hará un fan event en el Auditorio Nacional donde los protagonistas convivirán mucho más con los fans.