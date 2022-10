Triunfa Marisela en la ExpoGan con lleno total

Este viernes 21 el Palenque de la ExpoGan tuvo lleno total con Marisela, donde cientos de personas decidieron pasar una noche llena de música junto a una de las estrellas internacionales y que con sólo mencionar el nombre de la cantante o como se le conoce “la Dama de Hierro”, es significado de éxito y eso quedó demostrado en el segundo día de conciertos que se llevan a cabo en este centro de espectáculos.

La diva de la balada arribó al redondel pasadas las 12 de la noche, quien de inmediato arrancó los aplausos de los presentes, silbidos, y gritos, para dar inicio a su espectáculo con temas que, a pesar del tiempo, continúan en el gusto de las generaciones pasadas y presentes: “Sola con mi soledad”, “Dios bendiga nuestro amor”, “Sin él”, y por supuesto la que nunca falta en cada una de sus presentaciones “Tu dama de hierro”, entre otras melodías.

Es de resaltar que la mayoría del público eran mujeres, quienes en cada interpretación que realizaba Marisela, el gremio femenino le hacía coro, que se escuchaba perfectamente a decenas de metros fuera del Palenque, y donde “la Madonna latina” interactuaba con ellas, preguntándoles cómo se encontraban sus “damas de hierro”, a lo que efusivamente, de pie, contestaban que bien.

“Gracias Chihuahua, cómo están, vamos a pasárnosla bien, voy a interpretar algunos temas que me compuso Marco Antonio Solís”, fueron algunas de las frases que “la Reina de la Música Romántica” expresó para luego dar paso a las composiciones que “el Buki” dispuso para ella: “Si no te hubieras ido”, “Ya no te vayas”, “Vete con ella”, “No puedo olvidarlo”.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Es de mencionar que entre el público que asistió había personas que imitan a la cantante en show en centros nocturnos, quienes hicieron acto de presencia con atuendos parecidos a lo que ha utilizado la cantante en algunos de sus conciertos, captando de inmediato la atención de los que pasaban por el lugar quienes no desaprovecharon la oportunidad de tomarse fotos con las figuras parecidas a Marisela.

Desde las 8 de la noche había una fila enorme para poder acceder a las instalaciones del Palenque, quienes sin importar las horas de espera, ya que el show inició pasadas las 12 de la noche, los chihuahuenses salieron satisfechos con el concierto que dio a sus seguidores “la dama de hierro”.

Como ha sido costumbre en todo evento artístico salieron a relucir los aparatos celulares quienes captaron parte del concierto y tomaron fotografías para tenerlas de recuerdo que ya se encuentran circulando por varias páginas personales de la plataforma de Facebook.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

DATO

Demuestra la intérprete su poder de convocatoria, quien sin importar edad, su música acapara generaciones pasadas y presentes, siendo un ícono en el género de la balada