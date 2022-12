Triunfa Nora González "La Charra Millenial" en su presentación en Chihuahua

“La Charra Millennial” Nora González se llevó las palmas y admiración en su concierto acústico que realizó en el Teatro de Cámara Fernando Saavedra, siendo ovacionada de pie ante el espectáculo de gran calidad vocal, abriendo su show con el tema “Cielo rojo”, presentándose ante el público para decirles: “Este evento es de ustedes y para ustedes, siendo muy íntimo, espero y lo disfruten”.

La nominada a dos premios Latin Grammy con su primer álbum “CharraMillennial”, a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, siendo la única mujer en la categoría; y a Mejor Canción Regional Mexicana, deleitó a sus seguidores con una selecta lista de temas como:

“Pero me acuerdo de ti”, de Christina Aguilera, de quien se considera su fan, y quien en diversas ocasiones ha mencionado que una de las razones por la que se hizo cantante es precisamente por su admiración a esta estrella.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

“El corrido de Chihuahua” no pudo faltar en este repertorio donde fue interpretada por Nora González muy a su estilo con arreglos de los músicos David Lugo en cajón, y Mariano García en la guitarra; de igual forma temas de Alejandro Fernández, José José, y la sorpresa de la noche fueron temas inéditos que por primera vez fueron dados a conocer en este evento acústico.

Antes de la presentación de la originaria de Parral, la telonera de la gala musical fuer Paola Chávez, donde estaban presentes también sus seguidores quienes antes de terminar su número musical le solicitaron la clásica “otra, otra”, a lo que muy complaciente la exparticipante de La Voz accedió para luego ceder el escenario a la estrella principal Nora González.

Entre los artistas invitados especiales que estuvieron presentes y cantaron junto “La Charra Millennial” fueron Andrés Almeida, así como Ricky Martínez.

Nora es egresada de una de las mejores universidades de música en el mundo “Berklee College of Music” y del Conservatorio Interlochen Center for the Arts; por otra parte “Forbes México” la nombró la “Promesa mexicana que está revolucionando el mariachi” y “Billboard” una artista que hay que tener en el radar.

Se ha presentado en festivales de talla internacional como el Starlite en Marbella, España; International Folk Festival en Boston; y en lugares como el Lunario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México, por mencionar algunos.