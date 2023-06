¿Tu sueño es estar en un concurso de belleza? Participa en Teen Universe Chihuahua

Este próximo domingo se llevará a cabo el casting para seleccionar a las participantes que competirán en el Certamen Teen Universe Chihuahua, el cual se realizará en el hotel Quality Inn, a las 10:00 horas, por lo cual los organizadores de este concurso hacen una extensa invitación a las mujeres que tengan entre 14 y 18 años de edad, con una estatura mínima de 1.65 metros, ser estudiante, quienes deberán contar con la autorización de sus padres.

Los requisitos para acudir a esta selección es llenar la inscripción que será enviada vía WhatsApp, portar como outfit jeans de mezclilla azul; top, blusa o playera en tono rosa, de colores lisos (no estampados de flores, ni rayas); tacones color nude (no se permiten tenis, botas, ni calzado plano), maquillaje y peinado de día; traje de baño completo (no se permiten tangas, hilos dentales, ni trajes de baños de dos piezas), el color es libre.

Para las menores de edad deberán acudir al casting acompañadas de uno de sus padres o tutores legales, asimismo, se les requerirá la presentación de una identificación oficial en original y copia, no se permitirá el acceso de amigas que autoricen la participación a esta actividad, es de destacar que se solicitará un documento oficial válido como el carné escolar, el seguro médico, el pasaporte o la credencial del INE en caso de participantes mayores de edad.

Las interesadas pueden solicitar su ficha de inscripción y obtener mayores informes a través del número de WhatsApp 614 369 9918; de igual manera pueden seguir las redes sociales donde encontrarán más información y novedades sobre el certamen (Teen Universe Chihuahua Offi).

La marca Teen Universe Chihuahua busca promover el talento y el atractivo de las jóvenes chihuahuenses, brindándoles una plataforma para desarrollar sus habilidades y destacar en el ámbito de los certámenes de belleza. ¡No pierdas la oportunidad de formar parte de este emocionante concurso!

Teen Universe Chihuahua es un certamen de belleza destinado a mujeres entre 14 y 18 años, que tiene como uno de sus objetivos principales dar a conocer la gracia, talento y la personalidad de las participantes, asimismo, el concurso ofrece una plataforma para el crecimiento personal y profesional de las competidoras, así como la oportunidad de representar a Chihuahua en el Certamen Nacional e Internacional de Teen Universe.

Cabe destacar que no se recibirá a ninguna chica si no llevan ficha de inscripción, por lo cual es importante solicitarle al número mencionado líneas arriba.

Cabe hacer mención, que Chihuahua ha sobresalido en los ùltimos años en este tipo de eventos, que también ha sido sede para que se realicen los certámenes a nivel nacional, donde han salido bellezas que han dejando el nombre del Estado Grande en alto, un ejemplo de ello es Andrea Meza.