Un éxito, Lucero y Mijares en la inauguración del Palenque Santa Rita

La inauguración del Palenque de la Feria Santa Rita 2022 dio inicio a las 12:30 de la noche con una de las parejas artísticas más queridas del medio de la farándula, Lucero y Mijares, quienes a ritmo de la melodía “Si me enamoro” entraron al redondel tomados de la mano y de inmediato los presentes se pusieron de pie para ovacionarlos, Lucero portaba un vestido rojo corto con zapatos plateados derrochando juventud, alegría y carisma; Mijares de igual forma, vestido de negro, contagió al público de su buena vibra.

“Cuatro veces amor” fue la siguiente canción que interpretaron; Mijares, en un concierto pasado, platicó un poco de este tema, “era una época en la que yo estaba persiguiendo a alguien y no me hacía caso, estaba desesperado por más que le hablaba no me pelaba, me colgaba, o no me contestaba y decía ¡bueno caray, si valgo la pena!, soy buen chico, lindo, buena onda, en fin, pasaron algunos años y tuve la oportunidad de cantar una nueva canción y por fin en ese momento se me abrieron las puertas y me hicieron caso y empezó todo esto”, dijo en su momento el cantante.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

La noche se desenvolvió éxito tras éxito como Electricidad, Sobreviviré, Veleta, No se murió el amor, Poco a poco, Tengo amor, Tácticas de guerra, A corazón abierto, y muchas más, donde las mujeres gritaban el nombre de Lucero y Mijares, y algunas damas llevaban regalos para ambas estrellas, y otras más portaban cartulinas o mantas con frases como “Mijares déjame tomarme una foto contigo”; una fan llevaba la portada de un disco de vinilo del intérprete para que se autografiara.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

El Palenque cumplió con las expectativas, ya que al final de las peleas de gallos el recinto se llenó de los seguidores de esta pareja que han logrado cautivar con su espectáculo.

Lucero y Mijares Lucero se casaron en 1997, unión que se conoció como "La boda del siglo" pues fue transmitida a nivel nacional por Televisa, 14 años después la pareja se divorció; sin embargo, llevan una excelente relación de amistad y así lo demostraron hoy ante el público de Chihuahua.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua