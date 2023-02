Unen voces Griss Romero y Frank Di para cantar “Dejémoslo así”

La originaria de ciudad Jiménez, Griss Romero, llevó a cabo una colaboración con el cantautor de Tijuana, Frank Di, quienes unieron sus voces para dar a conocer a sus seguidores el tema “Dejémoslo así”, canción que fuera un éxito hace 10 años aproximadamente por la cantante Edith Márquez, hoy estos jóvenes sacan una nueva versión con mariachi pop.

El videoclip ya se encuentra disponible en la plataforma de YouTube el cual, a sólo 9 días de su lanzamiento ya cuenta con 128 mil vistas; “cuenta con una letra fuerte que puede abrirle los ojos al ser humano que la escuche para decir ¡basta ya!, un ya no puedo más o simplemente un ya no quiero continuar con una persona que no sume a mi vida, habla de una persona que se hizo extraña en su vida cuando era su todo”, indicaron los artistas.

Griss Romero es una artista muy querida por sus fans quien tiene un sello único al interpretar sus canciones, por lo que se quiso fusionar lo espontáneo y extrovertido con Frank Di así como lo relajado y acústico de Griss; ambos son muy diferentes, pero tienen el mismo fin de llegar a la gente a través de la música proponiendo nuevas versiones así como sus temas inéditos.

La canción fue grabada en la Ciudad de México con el productor Andrés “Chano” Guardado, asimismo, el video tuvo su producción en Baja California, donde se buscaron zonas muy mexicanas, una localizada en Rosarito justo al lado de la playa “Los Portales” y otra en el Valle de Guadalupe “Casa Frida”, ambas con muchos colores, símbolos mexicanos y objetos que pudieran resaltar el folclor mexicano; así como en sus otros videos el cantante tijuanense buscó mostrar lugares increíbles del estado del cual es originario.

Griss Romero y Frank Di / Foto: Cortesía | Luly Rangel

TRAYECTORIA DE GRISS ROMERO

Comenzó a cantar a los ocho años en su natal Ciudad de Jiménez, Chihuahua, en 2011 subió su primer video interpretando una canción de Jesse y Joy a YouTube, para el 2014 firmó un contrato con Latin Power Music, empresa que ahora maneja su carrera musical, es de mencionar que el primer álbum oficial de Griss Romero está compuesto por clásicos de la música regional mexicana y titulado “Mis canciones de la web”, el cual dio a conocer en abril de 2016.

Siendo toda una sensación en la web fue reconocida en la categoría “Las redes sociales de cover a cover” de Premios Juventud 2016, siendo ganadora también de los Fans Choice Awards en la categoría “Revelación del Año 2017”, “Pop Juvenil 2018”; además obtuvo el premio Yam 2017 en la terna “Cantante Preferida del Año”.

Dentro de su trayectoria se ha presentado en diferentes escenarios importantes de la República Mexicana, como el Lunario del Auditorio Nacional.

Para el video se mandaron hacer vestuarios especiales para cada uno, buscando el propio estilo, pero a la vez que fueran bajo el mismo concepto