Vanessa Guzmán es atacada por su nuevo cuerpo

Vanessa Guzmán, de Ciudad Juárez, ha sido duramente criticada en sus redes sociales debido a su afición al ejercicio y en su cuerpo se han notado los cambios, donde para algunos y algunas de sus seguidores no ha sido del gusto.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Sin embargo, ella sigue con sus objetivos firmes y ha contestado algunos mensajes como el siguiente: “Tan guapa que eras antes de esta transformación, está bien hacer ejercicio y estar marcadita, tonificada, pero así ya perdiste lo femenina”, se lee en un comentario.

“Lo cuidado, lo femenina también se lleva en “la boca”, y aunque la mona se vista de seda mona se queda. Y si algo se me pierde, no importa, me encuentra sin buscarla”.

En el pasado la actriz sufrió bulimia, anorexia y actualmente tiene secuelas de Covid, por lo que su refugio en el gym le han ayudado a superar estas etapas a tal grado que se ha convertido en toda una instructora fitness, donde muchas personas han recurrido a ella para pedirle consejos y tips.

Ella asegura que sigue preparándose para conseguir sus objetivos y que no va a permitir las expresiones de burla a su persona y le afecten emocionalmente: “Aquí sudando la gota gorda, se acerca la meta, se acerca el objetivo y lo único que queda es prepararse mejor para eso. Se necesita mucha preparación mental para poder sobrellevar absolutamente todo, pero sin duda el apoyo de todos ustedes, la gente que me rodea, que me conoce y sabe mis objetivos, a todos ustedes, gracias. A toda la gente que me odia y me triplica, gracias triples porque me hacen más fuerte cada vez”.

En 1995 fue coronada Nuestra Belleza México, representando en el concurso Miss Universo en 1996 a nuestro país.