Vanessa Guzmán felicita a su novio en redes sociales

La juarense Vanessa Guzmán, quien en 1995 compitió por el título de Nuestra Belleza Chihuahua (Miss Chihuahua), donde obtuvo la corona y después de haber ganado el concurso compitió en el certamen nacional de belleza Nuestra Belleza México, logrando quedar como ganadora para representar al país en Miss Universo 1996, últimamente se ha dedicado al fisicoculturismo y en redes sociales acaba de anunciar que tiene pareja, noticia que de inmediato ha causado sensación y decenas de comentarios.

Te puede interesar: Parten 218 deportistas a la Universiada UACJ 2022

En su plataforma de Instagram la actriz escribió: “Felicidades a la persona que me ha traído amor, felicidad y compañía… gracias por hacerme tan feliz y compartir todas mis locuras, sin tu apoyo, comprensión y respeto nada sería posible… te amo y deseo muchos cumpleaños más juntos. Que llueva felicidad en ti este día y siempre… love you @carlosmaartinez”, publicación que hasta el momento lleva 4 mil 429 like.

Por su parte, el cumpleañero no dejó pasar por desapercibidas las felicitaciones de su amada respondiendo con la misma emoción: “Que hermosas palabras, gracias a ti por todo. Te amo”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Aunque ella se había mantenido muy discreta con su relación, desde hace algunos meses la pareja comenzó a dejarse ver junta en las redes, incluso él le dedicaba algunos mensajes; sin embargo, hasta el momento se desconoce cuánto tiempo llevan juntos ni cómo es que se conocieron, aunque por lo que se puede apreciar en las imágenes el amor entre ellos es innegable. Asimismo, el pasado 19 de abril Carlos publicó una fotografía para felicitar a su pareja en su cumpleaños 46: "¡Feliz cumpleaños a esta mujer increíble! Gracias por todo lo que haces. ¡Te amo!", escribió.