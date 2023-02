Veta Salinas Pliego al influencer Werevertumorro

El youtuber, influencer y exfutbolista Gabriel Montiel Gutiérrez conocido como “Werevertumorro” nació en la Ciudad de México, sin embargo, parte de su infancia la pasó en Ciudad Juárez, hoy se encuentra envuelto en una polémica nada más y nada menos con Ricardo Salinas Pliego con quien tuvo un altercado a través de las redes sociales, motivo por el cual fue vetado.

La discusión sucedió en la plataforma Twitter debido a un partido de futbol, donde el empresario señaló que habría cambios en el equipo, a lo que el influencer, en forma de broma, ofreció su ayuda, comentario que no fue bien recibido por parte de Salinas Pliego, aquí la transcripción de los textos de ambos que aparecen en redes:

“Dan pena estos cañoneros. Habrá cambios de fondo”. Montiel escribió: “Te ayudo Ricardo”, teniendo como respuesta por parte del dueño de TV Azteca y Mazatlán. “Primero que nada hábleme de usted… segundo, a ver dígame a quién más ha ayudado y cuáles fueron los resultados, tercero, cuánto cobra y por qué tan caro. ¡Saludos y buen sábado!”.

“Werevertumorro” respondió: “¿Conoces la creación de contenido en México? Listo. Ayudar es gratis, si no hubiera escrito 'contrátame' y no le voy a hablar de usted a un CM que ni siquiera comprende lo que es AYUDAR”.

Para finalizar, Pliego escribió: “Soy multimillonario en gran parte gracias a la creación y difusión de contenido, ¿o tú me vas a enseñar a mí de creación de contenido? Saludos y gracias por ofrecerme ayuda, no la necesito... espero tú nunca necesites la mía Javier Ferrer, el joven no es bienvenido en GS”.

Ante esta diferencia entre ellos dos, el youtuber indicó que se retiraría ante el veto que se le impuso: “¡Gracias por lo de joven! Ni modo Banda ya no voy a poder trabajar en Twitch, YouTube, Facebook, Apuestas, Podcast ni mis patrocinadores que son parte de Grupos Salinas. Por cierto, quien quería hacer algo eras tú, no yo. Bendiciones con el Mazatlán FC”.

El reconocido influencer cuenta con 16.6 millones de suscriptores en su canal de YouTube, y en Instagram 5.9.

Parte de la trayectoria de Gabriel ha sido el encabezar el team w2mcrew o la Werevertumorro crew y en 2010 ganó reconocimiento con las series Adultescentes y Mexmen. Desde entonces su popularidad no dejaría de crecer. Fue tal el éxito, que tuvo la oportunidad de debutar en tevé y cine, apareciendo en varios programas.