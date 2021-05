Vianely Rivera, la diseñadora que viste a los políticos

La chihuahuense Vianely Rivera, directora de Fashion Week México, aunque no es una modelo, su trabajo amerita que se vea tal cual; ella empezó su trayectoria en el concurso Nuestra Belleza Chihuahua, y ganó Miss Modelo en el 2013, con ello se le abrieron las puertas de trabajo en la Ciudad de México.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Debido a su experiencia y ser fashion lovers, ella también es personal shopper en el top 5 de políticos en el país y tiene su propia marca de trajes de baños que se llama “Refugio”.

Señala que ese fue su punto principal, crear su marca, siendo licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Mercadotecnia, tiempo después se especializó en Visual Merchandising, Relaciones Públicas y como Fashion Stylist en Elle & Universidad Complutense de Madrid y con esa experiencia en sus estudios lanzó su línea el año pasado, con la finalidad de tener varios boutiques, informando que el nombre es debido a su abuelita, y que tiene un gran significado, señalando que la ropa es uno de los refugios.

“Yo inicié con esa línea de traje de baño, porque en cualquier momento se puede consumir, pero actualmente, cuando empezó el Covid, el mercado empezó a cambiar y mucha gente no salía de vacaciones, entonces empecé a meter vestidos, ropa casual, formal, teniendo ya otro tipo de indumentaria aparte de los trajes de baño”, dio a conocer que en un futuro cercano tiene pensado ingresar en su línea de marca vestimenta para caballeros, ya que actualmente sólo es para damas.

Fotos: Cortesía / Vianely Rivera

Informó que la pandemia también le afectó en cuestión de trabajo ya que su marca la lanzó precisamente en el año febrero del 2020: “Estaba muy contenta porque se me acabaron todas las piezas que tenía, el primer mes se vendieron 824, pero en eso llegó el Covid y pues obviamente bajó al igual que mi trabajo en el Senado, ya que mi función es vestirlos para eventos políticos, públicos, conferencias y ruedas de prensa, entonces eso paró, pero lo diversifique con mi Instagram, que por la misma buena relación que llevo con las marcas, me ven también como clienta al yo comprar para políticos y obviamente se queda el nombre mío y no el del político”.

Sobre las satisfacciones que le ha dejado su carrera señala: “Mucho más de las que yo pensé, yo cuando me viene de Chihuahua me da risa porque mucha gente me decía ‘huy eres un bebé, te falta mucho’, pero la verdad ya hasta tengo el respeto de la gente a la que admiraba, es sumamente satisfactorio no sólo para mí, sino quiero ser ejemplo para los demás que tienen sueños y que se den cuenta que sí se puede”.

A lo más difícil que se ha enfrentado a su carrera es precisamente: “El hecho de ser mujer, ya que piensan que por el sólo hecho de ser mujer no creen que podamos hacer algo, o entrar a una oficina llena de hombres y que piensen que estás ahí por otras razones, pero cuando demuestras tu capacidad se acentúan la cosas y el respeto se va ganando”, finalizó Vianely.

FRASE: “Cuando entras a una oficina llena de hombres piensan que llegas por otras razones pero cuando demuestras tu capacidad el respeto se va ganando”