Viene a Chihuahua el Alteza Festival México Tour 2024

Uno de los eventos artísticos que está causando revuelo en las redes sociales tras su anuncio es el “Festival Alteza 2024” que se llevará a cabo el próximo 3 de mayo en la Arena Corner Sport, siendo un concierto para todas las edades, la imagen que circula por internet indica que serán cinco artistas invitados por Alteza Récords; espectáculo que también estará en Puebla el 30 de abril, Guadalajara 4 mayo, y Monterrey el 5 de mayo.

Aunque hasta el momento no se han revelado los nombres de las estrellas que estarán amenizando el evento por parte de los organizadores, los fans de la música electrónica ya empezaron a especular y sacar conclusiones de los que posiblemente estén en este show, ellos son: “Vini Vici”, “Shazi”, y “Infected Mushroom”.

Los boletos para disfrutar de este número musical ya están disponibles en la plataforma www.topticket.mx, Ticket of Trust $500.00, Fase A $600.00, Fase B $700.00, Fase C $800,00, Taquilla $900.00, (precios más cargo por servicio); de igual manera en la zona VIP Ticket of Trust $1,000.00, VIP Fase A $1,200.00, VIP Fase B $1,300.00, VIP Fase C $1,400.00, Taquilla $1,400.00 (precios más cargo por servicio).

Asimismo, la página señala que el área VIP estará delimitada cerca del escenario con barras y baños exclusivos; y que el ticket no incluye mesa, para reservar mesa o sala lounge te puedes comunicar por medio de WhatsApp al 614 349 4669.

VINI VICI

De este dueto se dice que podría estar presente en Chihuahua debido a que en su redes sociales manejan las fechas en que se estarán presentando en los diversos festivales alrededor del mundo con su “World Tour 2024” y vienen las fechas en mención, sin embargo, aparecen borrosas los nombres de los espectáculos y lo que parece ser la bandera de México.

Este proyecto musical es un dúo de origen israelí de género psytrance creado en el año 2013 por Matan Kadosh y Aviram Saharai, es un proyecto paralelo de Sesto Sento, quienes querían mantener el viejo estilo con un toque progresivo.

El éxito internacional de Vini Vici llegó en 2016, cuando colaboraron con la estrella del Trance; Armin van Buuren y Highlight Tribe en una canción llamada "Great Spirit", acumuló 1 millón de reproducciones en una semana; actualmente cuenta con más de 88 millones de reproducciones en Youtube.





SHAZI

Es un DJ israelí de trance psicodélico, Skazi es el alias de una pareja conformada por Asher Swisa y Assaf Bivas, fueron artistas de psy trance desde agosto de 1996 hasta agosto 2016.

Cabe destacar que entre su tercer y cuarto disco, Skazi se dedicó a producir muchos unreleased que le dieron más fama, Terroryzer con Psychotic Micro como ejemplo. También hizo un CD "Promo 2008", donde tiene contiene indudablemente Hardcore, también con un remix hacia la canción "Alarma" de los productores alemanes 666. Es aquí donde muestra sus raíces en la música electrónica.

Skazi actualmente lleva a cabo principalmente raves en países grandes de psychedelic-trance festival de escenas: Israel, Japón, Brasil, México, Alemania, Macedonia, Grecia, Serbia, Sudáfrica, Suiza, Países Bajos, Portugal, Australia, Rusia, India, Reino Unido, Bulgaria, Italia, Hungría, Dinamarca, Suecia, Guatemala y otros países.





INFECTED MUSHROOM

Esta pareja israelí de trance psicodélico se formó en Kiryat Yam en 1996 por los DJ y productores Erez Aizen y Amit Duvdevani, son uno de los artistas israelíes más vendidos, tanto nacional como internacionalmente.

Erez Aizen nace en 1980, tiene como base musical la música clásica, quien aprendió a tocar el órgano a la edad de 4 años, aunque todavía jugaba con las teclas, a los 11 años se aficionó por los ordenadores, lo que causó gran frenesí durante toda su vida.

Amit Duvdevani nace en 1974, sus comienzos son parecidos a los de su compañero Erez Aizen; tocó el piano a los 9 años y se interesó por el new wave/punk rock. Formó parte de una banda local cercana a Haifa, llamada Enzyme, donde tocaba el órgano y escribía la mayoría de las letras de sus temas.

Este dúo ha impactado al mundo entero con varios álbumes que han tocado hondo en los escenarios electrónicos mundiales. El disco The Gathering ocupó uno de los primeros lugares de “most played trance álbum” (álbum trance más tocado) el mejor inicio que puede pedir cualquier banda que se inicia en cualquier tipo de música.

