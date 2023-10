Viene a Chihuahua el comediante Ray Contreras con su show “Impuro”, este próximo viernes 3

Si estás deseoso de reír a carcajadas es tu oportunidad con Ray Contreras, actor, comediante y creador de contenido quien se estará presentando este próximo 3 de noviembre en la Arena Corner Sport, a las 21:00 horas, siendo el espectáculo “Impuro Tour 2023”, sólo para mayores de edad, los boletos están disponibles en la plataforma Don Boletón y el costo es de $360.00, según información que proporciona la página.

El originario de Hermosillo, Sonora, es ganador de Last One Laughing México cuarta temporada, asimismo, está considerado por el público uno de los standuperos más importantes en el gremio.

Cuenta con su propio podcast llamado “Amigos imaginarios” con invitados de lujo, con casi 100 mil suscriptores, también participó en el primer especial de la comunidad LGBTQ+ en LATAM conocido como “Zona Rosa” en Netflix.

Como actor trabajó en la película de comedia “Fondeados” en Netflix y tuvo una participación especial en la obra de teatro “Conejo Blanco Conejo Rojo”; de igual manera en a lo largo de su trayectoria estuvo en la nominada y premiada obra de improvisación mejor conocida como “Desde cero, el musical”.

Tuvo su propio especial en Comedy Central y actualmente se encuentra girando con su propio show de standup llamado “Impuro”.

Comediante de stand-up que saltó a la fama como resultado de sus apariciones en Comedy Central México. Su plataforma de redes sociales más popular es Instagram, donde tiene más de 255,000 seguidores, en Facebook son 73 mil, donde publica selfies y fotografías de estilo de vida.

Ray Contreras no sólo es comediante, estudió la licenciatura en Diseño Gráfico, es fotógrafo, canta y además tiene una fuerte voz dentro de las redes sociales donde habla de la visibilidad de la comunidad LGBTQ+; de igual forma se le considera una persona empática y muy talentosa que gracias a su particular personalidad ha logrado tener colaboraciones con comediantes del stand up que ya tienen unos años más de experiencia, abriéndose las puertas hacia un futuro exitoso.

En sus redes ha comentado en un podcast titulado “Amigos imaginarios”: “¡Hola! soy Ray Contreras, un comediante de stand up que se hartó de que le digan cómo vivir su vida. Por eso hice este podcast, para compartirlo con gente que se sienta igual que yo, o sea, como un diseñador gráfico al que le deban 3 pagos jajaja no es cierto.