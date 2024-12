Viene el rapero MC Davo con su “Gira Mamalona” a Chihuahua

¡Atención, capitalinos amantes del rap! Vayan agendando el 24 de mayo de 2025, ya que ese día, David Sierra Treviño, conocido artísticamente como MC Davo se presentará en Chihuahua. Originario de Monterrey, el artista recorrerá varias ciudades de la República Mexicana como parte de su “Gira Mamalona”, en la que incluye a esta ciudad.

Sin duda, quienes disfrutan de este género musical reconocerán a MC Davo, un rapero con una trayectoria sólida que inició en 2008. Desde entonces, ha lanzado 11 producciones discográficas hasta este 2024. Entre los títulos de sus álbumes destacan:

“Haciendo lo imposible, Lo dejo a tu criterio, Psicosis I y II, El dominio, El dominio deluxe, Las 2 caras, Canciones mamalonas 1, 2, 3 y 4”, esta última producción -la número 4- fue precisamente en este 2024; sus temas en Spotify son escuchados mensualmente por más de 5 millones de fans.

Asimismo, en cuestión de números de seguidores en YouTube son 7.26 millones, en la plataforma X 514 mil, en Instagram 3.6 millones, y Facebook 8.4 millones; y quien ya ha ganado diversos premios como: Eliot Award, Fans Choice Awards, Ritmo Urbano; y en Premios Juventud estuvo nominado.

Inicios y trayectoria

El famoso rapero y figura de las redes sociales comenzó grabando raps ultrarrápidos y melodías pegajosas desde su dormitorio, mientras se presentaba en bares locales, plazas y festivales regionales.

En 2008, Davo lanzó su primer trabajo importante como descarga gratuita en MySpace, donde empezó a ganar una base de fans con su álbum Haciendo lo imposible (Doing the Impossible). También participó en batallas clandestinas de rap, ganándose credibilidad y exposición en el ámbito callejero.

Su siguiente producción, Lo dejo a tu criterio (I Leave It to Your Judgment), lanzada en 2010 bajo Howse Records, fue producida por colaboradores frecuentes como Kodigo 36.

El gran avance de MC Davo llegó en 2011 con el álbum Psicosis, al que le siguió una secuela en 2012, en la que colaboró con artistas como Meny Méndez, según información de Spotify.

En 2014, Davo firmó con Warner Music México y lanzó El dominio (Dominio), un álbum que incorporó toques de reguetón a su característico sonido de hip-hop. Este trabajo obtuvo certificación de oro y fue relanzado al año siguiente en una edición de lujo.