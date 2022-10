Vikingos del Norte celebran 10 años de carrera artística en el FICUU

En el marco del Primer Festival Vaquero de Chihuahua, una de las bandas más esperadas este 8 de octubre en El Palomar fueron Los Vikingos del Norte, cuyo peculiar estilo musical y gran sentido del humor, pusieron a la gente a bailar desde el primer momento. Y aunque el clima sorteaba impredecible, entre rayitos de sol, viento y nubes espesas, las ganas de querer escuchar clásicos como “Fierro Partyente” o “ Pick Up Folks”, fueron algunos de los sencillos más aclamados por la multitud. “Lo que más me gusta de los Vikingos, es que son inclasificables, los oyes y te pones de buenas.”, Rodrigo Padilla joven de 25 años, quien asistió con su novia vestidos con botas vaqueras y sombrero color verde neón estilo texano.

Y es que para quienes no están familiarizados con Los Vikingos del Norte, los músicos chihuahuenses, tienen esa poderosa cualidad de tomar una canción completamente Pop como ‘Save Your Tears’ del canadiense The Weeknd y fusionarla con ritmos locales como la Cumbia Norteña, creando un mashup (mezcla) único. De manera que canción tras canción, se convierte en una auténtica sorpresa que salta a los oídos; debido a que ritmos tan opuestos como el Techno, Tex-Mex o el Pop, acompañados de letras que describen el estilo de vida fronterizo binacional, hacen que las canciones sean tan divertidas como auténticas.

El FICUU un nuevo clásico

Conversamos con Miguel Van Monsta, vocalista y acordeonista de la banda, quién nos narró que ésta es su segunda participación en el FICUU como músicos invitados, ya que su primera actuación fue en el año 2017, granjeándose un lugar en el gusto del público. Desde entonces, los músicos no han dejado de participar en giras, grabaciones de estudio y mucho más consolidando su sello, como otro rostro de la pluralidad artística del Norte del país, tal y como han hecho bandas como Tijuana No!, Kinky o Banda MS.

“Nos encanta que festivales y eventos culturales de esta magnitud inviten a la gente a sentirse orgullosos de sus raíces. La figura del vaquero es una que habita en cada hogar chihuahuense, sin importar si se está vinculado o no al campo, su estampa y legado es innegable en nuestro estilo de vida contemporáneo y es uno de los elementos que más identidad nos da.” continúa el músico barbado, “Esperemos que tanto el FICUU, como otros festivales regionales se vuelvan una tradición como lo son el Cervantino en Guanajuato o la FIL en Guadalajara.”.

Una década de fiesta

Este año la banda chihuahuense surgida en 2012 cumple 10 años de energizar y poner ambiente en la escena local, y qué mejor manera de celebrar con sus seguidores y amigos, su próximo material discográfico: “Playa Bonita”, inspirado en la vida costera del Pacífico, siendo ‘Nadie nos conoce’, la propuesta de apertura del nuevo álbum.

Al respecto podemos decir que esperamos mucha diversión, baile y el uso del lenguaje spanglish, que con tanta soltura y naturalidad sabe usar el quinteto.