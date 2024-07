Voodoo Glow Skulls traerá el ska-punk a Chihuahua capital

“Los Voodoo Glow Skulls” banda de ska/punk actuarán este próximo 16 de agosto en el centro de espectáculos El Patio, que se ubica en el kilómetro 18.5, carretera a Aldama, Chihuahua, para esta presentación, los nativos de Riverside, California, tendrán invitados especiales, fungiendo como teloneros los “X-Pistos”, una encarnación previa a lo que fue “6 Pistos”, y “Desplantes”, quienes están en un proceso de lanzar una nueva producción discográfica.

La primera visita a Chihuahua de “Los Voodoo” es parte de una gira por México que incluye: Ciudad Juárez (15 de agosto), Cuernavaca (17 de agosto), Ciudad de México (18 de agosto), Aguascalientes (21 de agosto), Monterrey (23 de agosto), Guadalajara (24 de agosto) y Puerto Vallarta (25 de agosto).

El grupo formado en 1988 sufrió un traspié en el 2017 cuando su cantante Frank Casilla anunció en pleno concierto su dimisión de la banda (quizás también por sus posiciones ideológicas vinculadas al expresidente, Donald Trump). Su lugar sería ocupado por Efrem Schultz con quien lanzaron Livin in the Apocalypse (2021).

Fue en 1995 cuando grabaron “Firme” una de sus mejores producciones en su carrera, aquí se incluyó el tema/tributo de Charlie Brown, basado en las tiras cómicas creadas por el reconocido y finado, Charles M. Schulz; se asegura que en la década de los años 60 (la época dorada) hubo alrededor 350 millones de lectores de la tira cómica.

Su estilo inconfundible les ha permitido ser fuente de inspiración de otros, quienes aseguran plenamente su influencia en el punk/ ska.

Durante más 30 años, los Voodoo Glow Skulls han sorteado las dificultades propias del género y han continuado reinventándose, no obstante, de momentos críticos en su carrera, se han enfrentado a los sinsabores de la industria de la música, saliendo avantes.

La banda ha aparecido en varios de los lanzamientos de Punk-O-Rama de Epitaph y ha aparecido música en videojuegos, televisión y películas, asimismo, la canción "Shoot the Moon" del álbum Firme de la banda se usó en Pauly Shoremovie Bio-Dome y la versión de la banda de "Used to Love Her" (originalmente escrita y grabada por Guns N 'Roses) se incluye en Mr. & Banda sonora de la Sra. Smith.

En 2002, Voodoo Glow Skulls firmó con Victory Records. La banda lanzó tres álbumes con el sello Victory y continuó de gira, y fue el 18 de enero de 2012 que la banda lanzó su noveno álbum de producción propia, Break the Spell, a través de Smelvis Records.