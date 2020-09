Warner Channel celebra sus 25 años con series emblemáticas

Desde los Animaniacs hasta Riverdale, Warner Channel está celebrando sus 25 años de existencia con un especial donde presenta los primeros capítulos de 25 series emblemáticas del canal.

La transmisión que inicia hoy a las 7:50 horas mostrará el inicio de series clásicas como E.R., que llegó a 331 episodios en 15 temporadas, o Friends, cuyos seis protagonistas fueron los mejores pagados de la televisión en sus 10 temporadas.

El maratón incluirá el episodio piloto de Smallville, producción que inició en 2001 y que fue punta de lanza para otras series de superhéroes como Arrow, Supergirl y Flash, de las que también se presentarán los primeros capítulos.

Entre los clásicos de los años ochenta y noventa destacan el primer episodio de Alf, que en Estados Unidos estrenó en televisión en septiembre de 1986.

Así como El principe del rap en Bel Air, el debut estelar en televisión de Will Smith, dos veces nominado al Globo de Oro por esta producción.

El especial de Warner Channel transmitirá los pilotos de comedias como The Big Bang theory o Two and a half men.