Yolanda Ventura mantiene la esperanza de revivir a Parchís

Fue en el 2019 cuando Yolanda Ventura, la “Ficha amarilla” volvió a ser Parchis, junto a su compañero Tino, la “Ficha roja”, como parte de una gira del concepto credo por Bobo Producciones, con artistas pop de décadas pasadas.

“Basándome en que la vida es corta, hay que aprovecharla y disfrutarla; en ese reencuentro con el público de Monterrey, me divertí muchísimo”, declaró para El Sol de México, la cantante y actriz española que a los 11 años de edad arrancó con el exitoso grupo Parchís, en 1979 y espera volver a recibir la invitación para presentarse en un escenario con Parchís.

Para Yolanda el volver a cantar en un escenario no le es inconveniente porque “mi trabajo es vivir de mi cuerpo, de la imagen que doy ante las cámaras; por eso siempre me he cuidado”, precisa.

Gossip Violeta Isfel está lista para protagonizar La señora presidenta

Tras cumplir 56 años el pasado 21 de octubre, Yolanda Ventura está orgullosa de nunca haber ocultado su edad. “Sí he tenido en su momento conflicto existencial, porque vivimos en una sociedad desafortunadamente muy patriarcal donde las mujeres tenemos que estar dotadas de juventud, delgadez y belleza.

“Yo he tratado de luchar contra eso de una manera personal, no estoy en contra de las cirugías, siempre y cuando nos haga feliz a nosotras y no por complacer a la sociedad, a los hombres o al estatus que se supone que hay que mantener.

Puede interesarte: Dolores Heredia da dos razones para ver la serie Familia de medianoche

“La cosa es cambiar los cánones de belleza que es difícil para entender que las arrugas son lindas, los cuerpos cambian y que eso es hermoso.Son parte de la vida, nuestras cicatrices de la vida son las arrugas; es lo que nos hemos reído, lo que hemos llorado, lo que hemos perdido en el camino. En mi caso, sí me cuido mucho, invierto en mi belleza, y he decidido tener mis arrugas y dejar a un lado el bisturí”, finalizó.