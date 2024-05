“Mi palenque favorito”: Yuridia muestra en TikTok la preparación para su concierto en Chihuahua (VIDEO)

Apenas el domingo pasado, 12 de mayo, la famosa cantante Yuridia dio un par de conciertos en tierra chihuahuense, uno en Juárez y otro en la capital del estado, lo que fue gratificante para sus fans pues llevaban tiempo esperando poder verla en vivo.

Durante sus shows en ambas partes del estado, muchos usuarios captaron momentos increíbles, algunos muy graciosos y otros bastante enternecedores, sin embargo, fue la misma cantante quien subió a su cuenta de TikTok un video de cómo se preparó para su concierto en la Feria de Santa Rita, asegurando que ha sido su palenque favorito.

¡Con todo y gripe! Yuridia muestra en TikTok su preparación para la Feria Santa Rita en Chihuahua

Por medio de su cuenta de TikTok, la cantante Yuridia (@yuritababy) compartió un video sobre su preparación para el palenque de la Feria de Santa Rita, el cual está acompañado por el texto “Estuvo bien padriurix Chihuahua, mi palenque fav” con emojis de corazones.

El clip empieza con ella diciendo “Hola amigos míos, este es el blog de Chihuahua” y posteriormente muestra una parte de la ciudad que se alcanza a ver desde su ventana. Posteriormente cuenta que su esposo la va a inyectar porque sigue bastante engripada, asimismo explica que aunque esté enferma, ella nunca hace playback, sino que cuando esto le sucede, sus coristas cantan un poco más fuerte.

Más adelante enseña cómo la maquillan y la peinan, dejándola aún más hermosa de lo que ya es, mientras ella canta y juega un poco con su celular. Ya cuando está lista, se observa que se acerca al espejo del baño mientras comienza a hacer ejercicios para calentar sus cuerdas vocales para el show.

Sin embargo, debido a que está bastante enferma y ronca, una mujer de su equipo le prepara un remedio de agua tibia con glicerina y bicarbonato para hacer gárgaras, y ella misma cuenta que quien le pasó ese tip fue el cantante Carlos Rivera y posteriormente continúa haciendo sus ejercicios de vocalización.

La cantante muestra mientras se sube a su van con todo su equipo y menciona que últimamente se ha estado llevando a sus suegros a todas partes, por lo que también están ahí, al igual que su esposo Matías y su hijo mayor Phoenix, con quien convive un rato, toman algo y hasta se ponen a bailar dentro de su camerino.

¡Llegó la hora del show! Así fue el concierto de Yuridia en Chihuahua

Cuando ya está lista, muestra que todo el mundo en el palenque está gritando, mientras ella espera la señal para poder salir a cantar con su hermoso vestido que la hace ver como toda una princesa. Cuando sale comienza con la canción de “Ahora entendí” que arranca los gritos y aplausos de todos los presentes.

Entre canciones, Yuridia aprovecha para preguntar al público “¿Quién tiene un ex malnacido? Quiero saberlo” y pasa a una joven al escenario, quien dirigió unas palabras para su expareja, quien según ella era una persona narcisista, por lo que muchas personas se sintieron identificadas y se robó varios aplausos, incluso los de la cantante quien le expresó “Ya me emputé, no quisiste decir nombres, si no yo iba a su casa”.

Posteriormente, ya con otro vestuario, canta la canción de “Ángel” mientras los presentes alumbran el palenque con sus flashes, a lo que Yuridia les dice que “se ve hermoso”

Más adelante muestra clips en los que se acercó a varias personas del público para cantar con ellos y tomarse fotos y videos, además de que les dio abrazos y recibió varias flores, incluso tomó de la manó y consoló a una chica que se encontraba llorando.

Chihuahuenses le piden a Yuridia que abra más fechas en el estado

Debido a que su concierto fue totalmente espectacular, su video ha alcanzado a la fecha casi 650 mil visualizaciones, cerca de 70 mil reacciones y miles de comentarios pidiéndole a Yuridia que abra más fechas porque se mueren por verla cantar en vivo.

Entre los comentarios más destacados se encuentran: “Me acabo de dar cuenta que en mi vida necesito ir a un concierto de Yuridia, más que ir a terapia”, “Exigimos, pedimos, rogamos una segunda fecha en Chihuahua, no alcancé boletos y estoy llore y llore viendo este video”, “Segunda fecha para Chihuahua por favor, porque los boletos volaron super rápido y mi sueño es ir a un concierto de Yuridia”, entre muchos otros más.