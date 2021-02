AMLO insiste en que corte de suministro eléctrico se resolvió en cinco días

Por otra parte, reconoció el esfuerzo de los trabajadores de la CFE para superar la reciente crisis de generación de energía en el país y afirmó que a México resolver el problema le llevó 5 días mientras que Texas aún sigue en emergencia; tomamos decisiones anticipadas y PEMEX entregó todo el combustóleo para echar a andar las plantas, dijo.

En México se logró resolver esta crisis porque el estado tiene la rectoría, mientras que en Texas está pulverizado el mando y las empresas particulares tienen mucho más fuerza que el estado, expresó, y citó que el precio del gas subió hasta en un 5 mil por ciento: los que mueven el mercado no están pensando en el pueblo, están pensando en el lucro, en medrar, denunció.

En ese mismo tenor, afirmó que a él no le paga Iberdrola ni las empresas extranjeras, sino el pueblo de México; el que quiera ser empleado de empresas particulares que se dedique a eso, dijo, al tiempo que vio la necesidad de contar con varias fuentes de generación de energía, y anunció que muy pronto habrá de dar a conocer un plan de modernización de todas las hidroeléctricas, a fin de generar electricidad limpia y a bajo costo.

Hizo un reconocimiento a la gente que durante la crisis por la falta de electricidad atendió el llamado de ahorrar luz de las 6:00 a las 23:00 horas y fustigó a sus opositores por haber lanzado la campaña Enciende la luz, esos mismos que cuando conviene a sus intereses se vuelven ambientalistas, añadió.

El presidente confió en que la próxima semana el Congreso de la Unión habrá de aprobar la reforma con la que se pretende fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, porque significa seguridad para todos los mexicanos y que no falle el suministro, no solo para el consumo doméstico, sino también para las empresas.

Acompañado del gobernador Carlos Mendoza y del titular de la CFE, Manuel Bartlett, AMLO inauguró las 6 unidades de generación de Turbogas Aeroderivadas con las que además de reducir la contaminación generada por el uso de diésel y combustóleo, se asegura el abasto de energía para los La Paz, Comondú, Loreto y Los Cabos, descartando la posibilidad de los apagones que se han registrado desde el año 2016 y que se agudizaron en el 2019; con estas plantas se aumenta en un 25% la capacidad en comparación a la que se tenía hace un año.

Dos de estas nuevas unidades representaron una inversión de 127.8 millones de pesos y las 4 restantes mil 405 millones; las primeras con capacidad para producir 74 MW y las segundas 113.2; en ambos casos funcionarán con gas, lo que implica una menor emisión de contaminantes.

En su intervención, López Obrador, recordó que hace un año el gobernador Carlos Mendoza le manifestó su preocupación sobre en crisis por falta de energía en el estado y la necesidad de ampliar la generación de energía eléctrica.

Estas 6 plantas se producirá la electricidad suficiente para cubrir la demanda estatal en todo el sexenio, considerando que se pueda crecer a una tasa del 6% anual, además de que antes de que concluya el año 2024 se habrá de construir una nueva planta con capacidad de producir 113.2 Megawatts con una inversión de 9 mil 840 millones de pesos.

El presidente cuestionó la política energética de los gobiernos anteriores; recordó que hace 20 años toda la generación de electricidad estaba cargo de la CFE y que cuando él llegó a la presidencia el estado sólo producía el 50%; el otro 50% estaba en manos de empresas privadas sobre todo de extranjeros que vendían energía a la CFE a precios elevadísimos, dijo.

Si no hubiésemos ganado y no se hubiera hecho un cambio verdadero, a finales del sexenio la CFE no estaría generando ni el 10% de la energía, expresó, al tiempo que acusó del abandono de la paraestatal durante sexenios anteriores; se abandonó a la industria eléctrica de manera deliberada para dar oportunidad a todos los negocios jugosos hicieron al amparo del poder público, denunció.

Asimismo, el presidente refrendó su compromiso de darle marcha atrás a la cláusula del Contrato Colectivo que se firmó con mucha presión para que se aumentará la edad de jubilación de los trabajadores de la CFE y anunció que queda en los términos en que estaba antes.

Aseguran suministro de gas

Algunas plantas de las inauguradas por el presidente estarán recibiendo el suministro de gas para su operación a partir de esta semana y se estima que para el próximo 30 de mayo se estén recibiendo 20 millones de metros cúbicos por parte de una empresa privada que está por iniciar operaciones en su planta de Pichilingue.

Una hora antes de la llegada del mandatario federal, en las afueras de las instalaciones de la CFE se apostó un grupo de enfermeras del hospital General Juan Salvatierra Salvatierra para pedirle al presidente la basificación de más de 80 trabajadores de la salud que están por contrato de 6 meses desde hace más de ocho años; un numeroso grupo de servidores de la nación se ubicó en las orillas de la carretera para dar la bienvenida a López Obrador.