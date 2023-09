Animales ponzoñosos: ¿qué hacer si uno te ataca?

Los accidentes por picadura o mordedura de animales ponzoñosos son más comunes en la época de lluvias, debido a la diversidad biológica que existe en el país y es por ello que en estas fechas las incidencias son mayores, ya que las diferentes especies tienden a buscar refugio en zonas secas y de manera más frecuente se introducen a los domicilios, tanto en zonas rurales como en algunos sectores de las grandes ciudades.

Las picaduras de animales ponzoñosos son más comunes en los meses húmedos, como septiembre y octubre. Foto: Pixabay

Es común que, durante los meses de más calor, la vida de los animales ponzoñosos como alacranes, arañas y serpientes, comienza a ser más activa, razón por la cual desde la primavera se incrementan las picaduras y mordeduras.

¿Qué son los animales ponzoñosos?

Los animales ponzoñosos son todos aquellos que tienen una glándula productora de veneno y la capacidad de inyectarlo con facilidad, ya que son poseedores de estructuras adaptadas para inocular tales sustancias, entre los que se encuentran alacranes, serpientes y arañas, que por su veneno pueden afectar gravemente la salud de los humanos, inclusive pueden ser letales.

Los accidentes que normalmente ocurren con los animales ponzoñosos son producidos por la exposición (mordedura, picadura o contacto) y son muy frecuentes en todo el mundo, causando gran impacto en el sector salud.

El 30 de enero se conmemora el “Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas”, entre ellas se encuentran incluidos los accidentes por animales ponzoñosos, mismo que fue instaurado por la Organización Mundial de la Salud.

Especialistas afirman que estos animales no buscan atacar al ser humano y que las agresiones son accidentales, en época de calor y lluvias, ya que sólo tratan de encontrar sitios cálidos sin humedad, apartados del movimiento y del ruido para anidar o bien cazar, pero de cierta manera la realidad es que los seres humanos en muchas de las ocasiones han invadido su hábitat natural y por eso suceden estos accidentes.

La mordedura es el método de defensa utilizado por muchas serpientes, no todas contienen veneno. Foto: Pixabay

De tal modo que, en época de lluvias, los animales ponzoñosos son motivo de alerta y son aquellos que tienen colmillos, aguijón o púas que laceran la piel y los tejidos, entre ellos los alacranes, arañas y serpientes, ya que la peligrosidad de los cuadros de salud ocasionados por picaduras o mordeduras de estos animales, no radica únicamente en el tipo de animal, sino que también depende de otros factores.

Entre esos factores, están la cantidad de veneno inoculado al momento de ser atacado, la edad del paciente afectado, ya que los niños, ancianos e inmunodeprimidos (personas con diabetes, problemas cardíacos, enfermedades oncológicas, etc.) son más susceptibles, así como también si padece algún tipo de alergia.

¿Qué hacer en caso de ser atacado por un animal venenoso?

Cuando una persona es atacada por uno de estos animales ponzoñosos, los síntomas provocados por las picaduras o mordedoras, suelen ser generales y dependen de la susceptibilidad individual de cada persona y puede presentar dolor local, además, vómitos, decaimiento general, sudoración y fiebre.

Los síntomas pueden generar alarma entre los pacientes, pero es importante aclarar que es posible prevenirlos y tratarlos.

Algunas de las recomendaciones para evitar las picaduras o mordeduras de animales ponzoñosos son: mantener limpio el hogar y libre de malezas a los alrededores; revisar la ropa y calzado ante de utilizarlo, separar las camas de la pared, utilizar telas mosquiteras y metálicas en resumideros, no caminar descalzo, así como no introducir manos o pies en lugares peligros como huecos de árboles, cuevas o nidos.

De presentarse un accidente de picadura o mordedura de algunos de estos animales ponzoñosos, es recomendable retirar anillos, pulseras, zapatos y otros accesorios que puedan comprimir la zona, lavar la zona con agua y jabón, inmovilizar el miembro afectado y dirigirse de manera urgente al hospital más cercano, así como de ser posible llevar el alacrán, araña o serpiente, para que pueda ser identificado.

También se aconseja no realizar incisiones o cauterizaciones en la zona afectada; no hacer un torniquete, no colocar kerosene, alcohol y otros; no succionar con la boca la zona afectada y no administrar medicamento.

El concepto de animal venenoso y animal ponzoñoso son distintos, sin embargo, pueden ser influyentes. Se define como animal venenoso aquel que es capaz de inocular algún tipo de toxina en el sistema circulatorio de su víctima y los animales ponzoñosos son los que tienen colmillos, aguijón o púas que laceran la piel y los tejidos.

Normalmente todo animal venenoso es ponzoñoso por medio de alguna estructura inoculadora de veneno. Ambos (venenoso o ponzoñoso) pueden causar alteraciones leves o graves en la salud de la víctima e, incluso, su muerte, dependiendo del tipo de lesión, el sitio de exposición, el tamaño del animal, el grado de toxicidad y la especie del animal causante del evento, pero también influyen el tipo de tratamiento, su calidad y el tiempo que este implique.

¿Cuáles son las arañas venenosas que existen en Chihuahua?

En el estado de Chihuahua los venenos de las arañas, alacranes y serpientes son peligrosos si no se atiende a la persona de manera oportuna, afortunadamente en el estado se cuenta con los antídotos para atender estos venenos ante cualquier contingencia, por lo que ante un accidente acuda lo antes posible al centro de salud más cercano.

Las arañas más comunes y peligrosas son la viuda negra o capulina, un bicho tímido y fácil de reconocer, sobre todo las hembras, pues en su abdomen negro brillante destaca una mancha de color rojo en forma de reloj de arena y mide entre 12 y 50 milímetros. En el caso del ser humano, la picadura tiene efectos neurotóxicos y puede derivar en intensos dolores musculares, cólicos -tan fuertes que a veces los confunden con apendicitis-, hipertensión y sudoración excesiva; la persona pasa un muy mal rato, pero se recupera sin mayor problema.

Existe también la araña violinista, la picadura produce fiebre, vómito, daño al sistema nervioso y llagas grandes en la piel, que puedan alcanzar órganos vitales. Es una especie nocturna que se adapta a cualquier ecosistema, son de color café o gris, y tienen una marca en la espalda en forma de violín. Su veneno es más poderoso que la quemadura con ácido sulfúrico.

Araña violinista, una de las más peligrosas en México. Foto: Archivo | El Sol de Parral

Normalmente habita en lugares oscuros, sucios y polvorientos, por lo que la recomendación principal es mantener la higiene en el hogar y en los patios.

Ante ello las recomendaciones, en el caso de arañas y alacranes, estos últimos que tienen mayor presencia donde el clima es semitropical, es tener cuidado con la limpieza, desde el patio limpio, destilichar para contar con menos objetos innecesarios como son bloques, maderas, ladrillos, entre otras cosas, ya que es donde se anidan.

Serpientes venenosas, 13 especies habitan en Chihuahua

En el caso de las serpientes, son 74 especies las que habitan en el estado de Chihuahua, de las cuales solo 13 son venenosas y pueden representar un riesgo para la salud humana en caso de presentarse una mordedura, entre las que se encuentran de cascabel, los cantiles o cabeza de cobre y las de coral o corallillo.

El ataque por parte de estos animales puede representar un riesgo grave para la salud y requiere de atención médica inmediata.

Es durante los meses de septiembre y octubre, en el caso de la víbora de cascabel cuando aparece únicamente una vez al año.

Las víboras de cascabel se aparean únicamente una vez al año y es cuando encuentran el clima ideal para poder salir de sus escondites para poder aparearse.

Se estima que en Chihuahua hay siete tipos diferentes de víbora de cascabel y sus nombres son: Crotalus Lepidus (Chamuré), Crotalus Pricei (Chahámuri), Crotalus Scutulatus (Cascabel de Mojave o cascabel de pradera), Crotalus Atrox (Víbora Serrana), Crotalus ornatus (Víbora de cascabel cola negra), Crotalus Viridis (Cascabel occidental) y Crotalus Willardi.

La mayoría de los ejemplares de víboras de cascabel que hay en el estado, miden entre 60 y 100 centímetros, sin embargo, hay algunas que pueden llegar a medir poco más de dos metros.

De encontrarse como una víbora de cascabel, lo primordial es mantener tu distancia de la víbora, por ello, si te encuentras de frente con una de ellas, retrocede lentamente y aléjate lo más que puedas.

Las serpientes no persiguen personas ni perros, solamente hacen sonar su cascabel para que sepas que están ahí y no las molestes; evita hacer movimientos rápidos, pues esto podría alterarlas y hacer que te muerdan; las víboras de cascabel no pueden oír por lo que hacer ruido para ahuyentarlas es inútil; checa bien donde pisas para evitar aplastarla y terminar con una mordedura.

Si te acercaste a ella y ya te mordió, es importante que acudas lo más rápido posible a algún hospital para que te revisen, pues a pesar de que en la mayoría de los casos el veneno no es mortal, si eres alérgico a él, la mordedura de serpiente puede llevarte a un final fatal.

