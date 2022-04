Clausuran cinco establecimientos durante operativo de Gobernación Municipal

El equipo de inspectores del área de alcoholes de la Subdirección de Gobernación Municipal, informó que durante el operativo de fin de semana, se inspeccionaron 234 establecimientos en la zona norte y 154 en zona sur, lo cual derivó en cinco clausuras: dos por operar fuera de horario, una por no contar con licencia de funcionamiento, otra por no contar con permiso provisional y una más por solo mostrar una copia simple del permiso lo cual no avala el permiso original.

De igual manera se levantaron 15 actas administrativas, todo lo mencionado en puntos de venta de botella abierta.

Respecto al área de comercio se informó que del 18 al 24 de abril, la Subdirección de Gobernación en conjunto con la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Dirección de Mantenimiento Urbano, realizaron la inspección de cinco negocios dedicados a la compra y venta de chatarra, en donde se le solicita a los encargados de estos negocios, la licencia de funcionamiento que establece el reglamento de actividades comerciales industriales y de servicios del municipio de chihuahua.

En este sentido se procedió a la clausura y colocación de sellos en cuatro de estos establecimientos, invitándolos a regularizar su situación legal y así poder desempeñar su actividad comercial.

El subdirector de Gobernación Municipal, Pedro Oliva Giménez, detalló que se realizaron recorridos de revisión en diversos puntos de la ciudad, así como el primer cuadro y tianguis en distintos puntos de la ciudad, en donde no se encontró novedad alguna.