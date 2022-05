Cumple madre de familia más de 12 horas en huelga de hambre contra escuela en Juárez

La presidenta de la sociedad de padres de familia de la escuela primaria Nicolás Bravo cumplió ya más de 12 horas en huelga de hambre a las afueras del plantel ubicado en Valentín Fuentes y Pedro Rosales de León .

"Denunciamos inconsistencias en el manejo que quiere hacer el director del turno vespertino sobre los recursos del programa " La escuela es nuestra" que son 500 mil pesos y no se transparenta la forma en cómo se van a ejercer ", señalo Bertha Alicia Flores que es quien se encuentra en huelga de hambre y de líquidos en este momento por dicha circunstancia.

"Ya me hablaron de Chihuahua de parte del licenciado Gonzalez Mocken para decirme que se van a cumplir mis exigencias y pueda retirarme para no poner en riesgo mi salud y me dijeron que hoy venían a dialogar conmigo. Aquí los estoy esperando y cuando ya firmemos todo por escrito me retiro a mi casa ", señalo la inconforme.

" Ya los calambres se empezaron a presentar hoy en la mañana pero no le hace . Estoy pidiendo algo justo y no es nada ilegal lo que pretendemos. Aquí vamos a seguirle hasta que nos den respuesta ", agrego Bertha Alicia.

Cabe señalar que está huelga dio inicio ayer a las 6 de la mañana en tanto autoridades estatales y federales están enterados de lo que está pasando a las afueras de este plantel y la madre de familia que lleva a cabo la protesta está a la espera de una solución definitiva para concluir con su manifestación.