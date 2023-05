"Fin del Título 42 no abrirá la frontera": EU reitera advertencia a migrantes

A unas horas de que se termine el Título 42 en Estados Unidos, el secretario del departamento de Seguridad Nacional dio un pronunciamiento público en el cual explicó sobre el levantamiento de esta acción implementada durante la crisis de la pandemia del Covid-19.

Alejandro Mayorkas, secretario del departamento de Seguridad Nacional de EU, advirtió nuevamente que los extranjeros que no son elegibles para el trámite de la solicitud de asilo político serán expulsados del país.

Medios informativos de esta frontera, dieron a conocer sobre la conferencia ofrecida por el funcionario de Estados Unidos, en él recalcó, nuevamente que los indocumentados no deben hacer caso a los contrabandistas.

Hizo el llamado a los extranjeros para que no se dejen engañar por los contrabandistas, la frontera no estará abierta al terminar el Título 42, finalmente todos serán expulsados, de no ser elegibles para el asilo político.

Aclaro Mayorkas, que el Título 42 fue creado desde 1944 y eso fue para proteger la salud de los estadounidenses. La medida fue tomada esta vez debido a la crisis de la pandemia del Covid-19.

Indicó que las leyes de migración ya deben de ser actualizadas y llamó al congreso para que trabajen en eso además de que pidió que se autoricen más recursos para controlar el flujo migratorio.

En otro dato de la conferencia, dijo que, desde el inicio de la pandemia, se han procesado y expulsado a dos millones 800 mil personas extranjeras.

Indicó que está acción de expulsar a extranjeros quedan exentos los niños, por lo que solo son adultos los que regresan a México.

La política de la era de la pandemia de Covid-19 otorgó a los funcionarios de la Patrulla Fronteriza la autoridad para expulsar a los migrantes que llegaron a los EE. UU. en busca de asilo.

La ciudad de El Paso vio un aumento significativo de migrantes días antes del levantamiento de la política.

Mayorkas planea abordar la planificación y las operaciones una vez que se haya levantado la orden de salud.

Publicado en: El Heraldo de Juárez