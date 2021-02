Han restablecido el 40 por ciento de energía eléctrica en Juárez

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Alejandra de la Vega, subsecretaría General de Gobierno del Estado, dio a conocer que se ha restablecido hasta el momento el 40 por ciento del servicio de energía eléctrica en la frontera.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En rueda de prensa destacó que varias zonas se ha restablecido el servicio por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

"La recomendación es que si no tienen que salir no salgan de su casa, cuídense, está muy frío, si no tiene que salir no salgan", refirió.

El apagón generalizado en la zona norte afectó a varias partes de la ciudad, donde incluso empresas maquiladoras suspendieron labores por la falta de la electricidad.

Agregó que se seguirá trabajando para buscar soluciones a la problemática, contemplando que para la tarde, vuelva el servicio de luz a la normalidad en toda la ciudad.