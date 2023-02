Morena no quiere destruir al INE, sino fortalecerlo: Andrea Chávez

La diputada federal, Andrea Chávez, se reúne con militantes y simpatizantes del partido Morena, para tratar asuntos e inquietudes de los asistentes.

Durante la reunión, los asistentes estuvieron escuchando las propuestas que la diputada planteó para ellos y así mismo, dejar en claro las políticas internas en las que se basa el partido.

Así también, la diputada Andrea Chávez, estuvo escuchando las inquietudes de quienes asistieron a esta reunión, organizada por miembros del partido.

Foto: Lorenzo Gutiérrez | El Sol de Parral

Entre los temas que se trataron, fueron del Instituto Nacional Electoral (INE), donde señaló que para el mes de abril, se iban a cambiar cuatro consejeros que lo integran; en donde, tanto el presidente, como los integrantes del movimiento de Morena, consideran que las personas que vayan a ocupar estos cargos sean evaluados, como pueden ser los diputados y senadores para aprobar su integración.

Ya que, en las propuestas que ha hecho la fracción de Morena, le han puesto trabas, esto ha repercutido en llevar un proceso democrático para la elección de dichos consejeros.

Consideró que en México, debe de darse una igualdad de condiciones para los aspirantes a ocupar cargos en el INE, de una manera democrática y con censo de los partidos, con esta medida, el estado se ahorraría mucho dinero.

Enfatizó que Morena no quiere destruir al INE, si no todo lo contrario, fortalecer los métodos de consulta popular para que no se derogue tanto dinero en las funciones de estos consejeros.

Así también, indicó que el movimiento de Morena, le apuesta a los procesos de consulta popular para la selección de sus candidatos, en donde claramente dicen los estatutos, que las personas aspirantes a los cargos públicos no deben de robar, mentir o traicionar al pueblo.

