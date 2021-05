No permitiremos que sigan los mismos en el poder: Alfredo Lozoya

El candidato de Movimiento Ciudadano por la gubernatura, Alfredo Lozoya Santillán, cerró sus actividades de campaña en el municipio de Camargo, en donde dio a conocer que en la jornada electoral los chihuahuenses no permitirán que sigan gobernando los mismos de siempre.

“Este 6 de junio no vamos a permitir que sigan los mismos en el poder, los que ya le fallaron a Chihuahua y hoy vienen a decirnos que ellos son muy buenos y que ahora sí van a hacer las cosas; este es el momento de nosotros, es el momento de los ciudadanos”, señaló el parralense.

Alfredo Lozoya, señaló que en esta próxima jornada electoral los habitantes de esa importante región productora, habrán de elegir a quién sí represente los intereses del pueblo y quien tenga la capacidad y voluntad de defender sus derechos ante los constantes atropellos de los que han sido víctimas.

“Camargo ya despertó, Camargo sabe perfectamente quién ha gobernado y quién le ha fallado a esta tierra; es por demás vergonzoso que hoy nos vengan a decir que ahora sí van a hacer las cosas, que hoy vengan a copiar las propuestas de Movimiento Ciudadano y nos digan que van a quitar el cobro de la caseta, por qué no lo hicieron si tienen 5 años en el poder; al pueblo ya no lo pueden engañar, a la gente ya no la pueden engañar”, apuntó el emecista.

En ese sentido, Lozoya Santillán, aseguró que para la defensa de Camargo, Arturo Rey, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía, Graciela Acosta, candidata al Congreso de la Unión y Fernando Montaño, candidato a diputado local, quienes ya antes de integrarse a la vida política habían defendido los derechos de esa región, son los perfiles ideales para encabezar proyectos ciudadanos que le regresen a Camargo los recursos y beneficios que por derecho que le corresponden.