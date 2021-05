Paran labores en Hospital de la Mujer

Juárez.- De nueva cuenta personal de salud del Sindicato de Médicos, Enfermeras y Empleados del Ichisal, pararon labores en el Hospital de la Mujer, ya que debido a la falta de refrigeración en el lugar se desató un brote de bacterias en el área de cuneros de terapia intensiva.

Ruben Meza, secretario del Sindicato, explicó a El Heraldo de Juárez que lo que ahora se busca es que se mueva a los bebés a otro nosocomio, ya que como solución sólo se pasó a quirófanos a los recién nacidos que estaban en el área afectada.

A su vez explicó, que que aunque la Secretaría de Salud les dio a conocer que se liberaría el recurso para la adquisición de la refrigeración, en el lugar y debido a la falta de ventilación se presentó un brote de bacterias.

“Al fallar la ventilación empieza este problema. El problema no es exclusivo este brote de infecciones, esto ha pasado otros años, pero lo que se hace es trasladar a los menores a otros hospitales, antes era a Femap, cuando se acaba el convenio de colaboración con el Femap pues ya no hay a dónde y se tienen que quedar aquí y no hay cómo trasladarlos”, comentó Meza en entrevista.

Hasta el momento la Secretaría de Salud no ha brindado una versión al respecto.