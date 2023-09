Realizarán simulacro en Presidencia de Ahumada por Día Nacional de Protección Civil

Este 19 de septiembre se conmemora el Día Nacional de Protección Civil por los sismos ocurridos en los años 1985 y 2017, cuando la tierra sacudió a México y mostró la importancia de preparar a la población ante una emergencia.

Como parte de las actividades por el Día Nacional de Protección Civil, en Ahumada se realizará un simulacro en las instalaciones de la Presidencia Municipal, mencionó Pedro Tejada Medina, titular del área que estará conmemorando su día.

“De manera interna se va a realizar el simulacro de evacuación aquí en la Presidencia Municipal, este martes a las 11:00 horas, pero eso está enlazado al Simulacro Nacional 2023 de la Coordinación Nacional de Protección Civil”, comentó el funcionario.

“Se van a realizar unos honores en la mañana será el izamiento a media asta de la bandera por las víctimas del sismo de 1985 y 2017, es un acto protocolario, posteriormente se va a realizar el simulacro también en el edificio de la Comisión Federal de Electricidad, pero son dentro de las actividades propias municipales”, detalló el titular de Protección Civil del Ahumada.

Para realizar el simulacro no se requirió una capacitación previa, ya que a diario se les hace saber a los funcionarios y el personal como se debe actuar, en caso de que se presente alguna emergencia.

“No tenemos una previa capacitación puesto que durante toda la administración se ha tenido reuniones con los distintos departamentos de manera rutinaria y en todas las reuniones que manejamos siempre se les recuerda que tenemos que hacer evacuación correspondiente”, agregó el funcionario.

“Participará Protección Civil Municipal, Seguridad Pública, el sistema URGE y el Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) de Ahumada y la Presidencia Municipal”, enfatizó.

Tejada Medina resaltó que en las actividades que llevará a cabo el Estado durante esta semana, no están convocados, pero no por eso dejaran de realizar sus actividades.

“Dentro de lo que corresponde al Estado, no hemos tenido alguna invitación ni alguna planeación en alguna actividad de ellos, no he tenido ninguna notificación de parte de la coordinación estatal sobre esa actividad”, confirmó Tejada Medina.

La Coordinación Estatal de Protección Civil Chihuahua (CEPC), invita a la población a participar en las actividades de la Semana Estatal de Protección Civil, que se llevará a cabo del 18 al 22 de septiembre.

El Gobierno del Estado dio a conocer que la Semana Estatal de Protección Civil, que se llevará a cabo del 18 al 22 de septiembre y tiene como finalidad el fomentar la cultura de la prevención mediante diversas actividades, como simulacros, actos cívicos y videoconferencias.

Como parte de las actividades, se realizarán 69 simulacros en la ciudad de Chihuahua, con la participación de 11 mil 560 personas. Estos se efectuarán en edificios públicos del Gobierno del Estado, Gobierno Federal, Supremo Tribunal de Justicia, Congreso del Estado, Tribunal Estatal Electoral, Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y en la Universidad Autónoma de Chihuahua.

La CEPC apoyará al personal de dependencias de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, en la elaboración o actualización de los programas internos de protección civil, formación y preparación de sus brigadas y en la realización de simulacros, así como concientizar a la población sobre la importancia de la prevención.

Se abordarán temas como “La Importancia de los simulacros”; el martes 19, “La comunicación en la gestión integral de riesgos”; el miércoles 20, “Los refugios temporales”; el jueves 21, “Los Frentes Fríos” y el viernes 22, “Pasado presente y futuro del monitoreo sísmico en Chihuahua”.

