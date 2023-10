Rechazan padres de familia paro laboral en escuelas

Escuelas de la sección 42 y 8 desde el viernes anunciaron que estarían en paro laboral por falta de entrega de los libros texto, sin embargo, los docentes de todas las escuelas en Ciudad Juárez tiene la orden de permanecer dentro del aula en su horario habitual.

Este lunes una madre de familia, acudió a la escuela federal América, ya que la maestra de su hijo le apoyaría con material porque va dentro de los niños con rezago escolar.

Comentó para periódico el Heraldo de Juárez que no le parece que sea correcto este paro laboral de los maestros.

"Esto no debe de ser están utilizando a los niños para politizar, yo les comento porque usar al niño por que ellos no votan", dijo Karen Salcido madre de un menor de segundo grado de primaria.

Añadió que los niños son los que van a pagar estas consecuencias. "Que sí sirven o no sirven los libros, no importa, los maestros debe de trabajar y dar clase y deben luchar pero por tener libertad de enseñar como debe de ser para que el niño aprenda", dijo Karen.

Respecto a la Nueva Escuela Mexicana, indicó que sólo es cuestión que el maestro explique el nuevo sistema a los padres de familia.

"Que nos expliquen cómo va a funcionar y porque lo cambiaron y tener esa técnica de enseñar a los niños, maestros y a los papás para que funcione, sino pasa esto que no funciona", opinó la madre de familia.

Declaró si el maestro sigue en el aula para que le paguen, eso es más política. "Claro que preferiría que mi hijo estuviera en clases porque socializa aparte de aprender, ya estuvieron dos años encerrados por pandemia, los niños están aprendiendo a decir hoy no voy a trabajar porque algo no me parece estoy en desacuerdo y así me manifiesto", puntualizó Karen Salcido.

