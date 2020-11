Un alborotador en contra de la democracia internacional

Este análisis no aborda las elecciones estadounidenses, no trata de qué candidato ha ganado ni de los motivos de la victoria, tampoco profundiza sobre qué lleva a la población de EU a votar demócrata o republicano. Este análisis enfrenta un hecho sin precedente en la sociedad internacional: un verdadero agitador, que casualmente es el presidente del país más poderoso del mundo, hace todo lo posible por dinamitar el sistema democrático de su país, lo que demuestra que a Donald Trump, la democracia, le importa realmente poco.

Trump avisó hace más de un mes: si el resultado electoral no le favorecía impugnaría las elecciones estadounidenses, ya que indudablemente, para él, si no ganaba era porque su rival había cometido fraude electoral. Si esto hubiera pasado en cualquier otro país del mundo, sin la menor duda, los medios de comunicación, los analistas internacionales, y cualquier persona con un mínimo de sentido común hubiera afirmado que quien dijera eso era un dictador. Pero cuando se trata de Estados Unidos eso no está permitido, es una excentricidad más del presidente más excéntrico de su historia, sólo eso, sin importancia. Y ha cumplido, eso hay que reconocérselo, ha cumplido a rajatabla; ya estaba denunciando fraude la misma noche electoral.

Pero fíjense si el hecho tiene importancia que implica un desprecio absoluto a su sistema democrático, por ende, al resto de democracias del planeta que se inspiraron en la estadounidense al nacer. Trump ha jugado con unas reglas que conocía a la perfección y teniendo la previsión desde hace meses de que el voto por correo podría causarle problemas, ya que era previsible que favoreciese a los demócratas, avisó que todo eso olía a fraude, ¿olía a fraude hace más de un mes? Estaba preparando el terreno para soliviantar a sus bases más violentas, más analfabetas, más armadas, que no tienen que ver con la mayoría de votantes republicanos, pero votan lo mismo: Trump. Algunas de esas bases ya han salido a la calle, y lo han hecho exhibiendo sus subfusiles de asalto, y sus ganas de entrar en acción. De momento la cosa no ha pasado a mayores, pero quedan semanas de litigios y la intervención de la Corte Suprema.

Más de 65 millones de norteamericanos votaron por correo, ese voto se contabiliza cuando llega, y puede llegar mucho más tarde que el día de las elecciones, ya que el sistema electoral de los Estados Unidos lo permite. Esto no es discutible. Pero Trump sabía que le podría dar problemas y ha hecho lo que mejor se le ha dado en los últimos cuatro años: incendiar las redes, mentir con descaro. Y es normal que lo hiciese porque le ha dado unos resultados magníficos, la mentira no le ha penalizado ni en votos ni en enfervorecidos seguidores. Triste, pero cierto, siguiendo al Dr. Goebbels, el creador del sistema de propaganda nazi, “una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”.

El senador demócrata Bernie Sanders anticipó el 23 de octubre en la cadena NBC estadounidense, paso a paso, todo lo que iba a hacer Trump desde el día de las elecciones. Y acertó absolutamente en todo. No debía ser una sorpresa para nadie bien informado.

La democracia permite que se le agreda desde dentro, la actitud de Donald Trump es un hecho incontestable que corrobora esa característica de nuestro sistema político. Ojalá lo que está ocurriendo sirva para fortalecerla, a pesar de los intentos del presidente más peligroso de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica.