75 por ciento de las personas no respeta cajones azules 

Un 75 por ciento de las personas no respetan los lugares asignados para las personas con discapacidad, lo que muestra la falta de conciencia que aún existe frente a este sector de la población, afirmó Adalberto Méndez López, director de atención a la discapacidad en la Comisión de Derechos Humanos.

Añadió que en Chihuahua aún existen muchos retos en cuanto al tema de inclusión, dado que hay quienes no respetan porque no quieren hacerlo, pero también existe un gran número de personas que no lo hacen por desconocimiento en la materia.

“Se necesita impulsar más medidas sobre la toma de conciencia, hacer política para eliminar los modelos de segregación y de exclusión de las persona con discapacidad, y las políticas no terminan de entender el tema de inclusión y se deriva en la no armonización legislativa

Méndez López dijo que el hecho de que un 70 por ciento de quienes tienen un tipo de discapacidad en el país no tengan un acceso efectivo a la educación deriva en el bajo promedio de escolaridad en México para estas personas.

Ejemplificó que el promedio de escolaridad universitaria de una persona sin discapacidad es de 18.9 en el país, en tanto que las personas con discapacidad mantienen un promedio de 9.5, es decir se reduce a la mitad. “Hay una barrera categórica en la educación en el país”, dijo.

Señaló que esto muestra en México no se asegura más que la educación primaria para quienes tienen algún tipo de discapacidad.

“En datos esto se refleja en que el 70 por ciento de las personas discapacitadas no trabajan por lo que más de la mitad de éstos viven en la pobreza extrema, es decir de 12 millones sólo el 30 por ciento accede a un trabajo remunerado y el 70 por ciento vive en pobreza extrema”

