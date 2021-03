A cuatro años, sólo un criminal y un político detenido por homicidio de Miroslava

El día de hoy se cumplen cuatro años del homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, quien en su labor como comunicadora evidenció los nexos de la “narcopolítica” en el estado de Chihuahua y generó molestia en grupos criminales y políticos, quienes años después decidieron privarla de la vida, de acuerdo a las investigaciones que logró recabar el Estado y posteriormente la Federación.





Era el día 23 de marzo de 2017, a a las 6:45 horas, cuando la periodista Miroslava Breach esperaba a uno de sus hijos para trasladarlo a la escuela, de pronto un hombre vistiendo una chamarra de color verde y gorra azul -quien después fue identificado como Ramón Andrés Zabala Corral- le dispara en repetidas ocasiones y abandonó una cartulina con un mensaje sobre los hechos.

La hija mayor de la periodista salió de la casa tras escuchar los disparos y los gritos de su hermano encontró a su madre inclinada hacia el lado del copiloto, decidió llamar a una ambulancia, pero llegó antes la policía, sin embargo, su madre ya había perdido la vida en el lugar de los hechos.

Tras el desarrollo del juicio oral en contra de Juan Carlos Moreno Ochoa el Larry o el Wawa, quien fue capturado 9 meses después, como el presunto autor intelectual del homicidio, se dieron a conocer los pormenores de la investigación que presentó la FGR en su contra y en el que trascendieron nombres, motivos, lugares, tiempos y colaboradores para elaborar la muerte de la periodista.

En la información que se integró en las carpetas de investigación fue que algunos de los participantes, quienes hasta el momento no han sido aprehendidos, son José Crispín S.Z. el Tío Pin, líder principal del grupo Los Salazar; Wilberth Jaciel V.V., pistolero de este grupo; José Luis L.R., funcionario del Gobierno del Estado y ex dirigente estatal del PAN y Alfredo P.G., ex vocero del PAN.

Por otra parte, a cuatro años de los hechos, las autoridades han capturado a Juan Carlos Moreno, quien fue sentenciado a 50 años de prisión el pasado mes de agosto del 2020, por haber cometido los hechos. El 17 de diciembre del 2020 fue capturado el ex alcalde por el PAN en el municipio de Chínipas, Hugo S.A., por su presunta participación en los hechos.

En el recuento de los hechos, donde colaboraron más de 50 testimonios, se esclareció que el homicidio fue instruido por el líder del grupo Salazar, José Crispín, quien se había molestado por las notas periodísticas en contra de sus intereses, ya que incluso le habían retirado la candidatura a Juan Salazar, quien es sobrino de Adán Salazar, don Adán, fundador de este grupo y detenido desde el 2011.

Días antes del 23 de marzo, Juan Carlos viajó en un vuelo privado de Chínipas a Chihuahua para iniciar los preparativos para asesinar a la periodista, al lado de Wilberth Jaciel V.V. y Ramón Andrés Z.C., quienes estuvieron hospedándose en algunos domicilios al norte de la ciudad y estudiando el domicilio de Miroslava por varios días hasta que cometieron el homicidio.

Previo a los hechos, los funcionarios del PAN (José Luis L.R. y Alfredo P.G.) estuvieron en contacto con la periodista en varias ocasiones, para pedirle la información, que revelara las fuentes de su información ya que “la gente de Chínipas” estaba inconforme y sospechaban de una filtración del actual alcalde Hugo S.A., sin embargo, negó compartir dicha información y todo quedó grabado y enviado al grupo criminal quien finalmente decidió atentar contra su vida.

El día de los hechos, participaron Juan Carlos, Ramón y Wilberth, sin embargo, Ramón fue el que descendió del carro y disparó, el resto lo esperaba en otro vehículo y dos días después viajaron de regreso a Chínipas, el día 25 de marzo, cuando en el pueblo se festeja el cumpleaños de Alfredo S.R. el Justiciero o el Muñeco, quien actualmente se encuentra detenido pero sigue instruyendo al grupo desde la cárcel.

Édgar S.G., hijo de José Crispín S.Z. y quien participó en el juicio contra el Larry, reveló que él se encontraba el día de que su papá le pidió que fuera a asesinar a la periodista y también estaba el día en el que regresó con la noticia de que ya había sido “eliminada”, que fue el día de los festejos de Alfredo S.R. que se realiza año con año en el municipio a nombre del líder criminal.

Días después de los hechos Ramón Andrés Z.C. fue asesinado en el estado de Sonora, Juan Carlos fue capturado por los elementos de seguridad y Wilbert Jaciel había sido detenido como sospechoso, pero fue puesto en libertad, sin embargo, después se comprobó su participación en los hechos.

Año con año, la familia de Miroslava como varios colectivos de comunicadores, recuerdan la memoria de Miroslava Breach, bajo la frase “no se calla la verdad matando periodistas”, “el silencio es complicidad” entre otras frases más para solicitar justicia y que todos los que participaron sean capturados.

Presuntos involucrados de acuerdo a la investigación de la FGR:

-José Crispín Salazar Zamorano, el Tío Pin

-Wilberth Jaciel Vega Villa

-José Luis L.R., funcionario del Gobierno del Estado y ex dirigente estatal del PAN

-Alfredo P.G., ex vocero del PAN

-Hugo Amed Shultz Alcaraz, ex alcalde de Chínipas por el PAN (detenido)

-Juan Carlos Moreno Ochoa, el Larry (detenido)

-Ramón Andrés Zabala Corral, quien accionó el arma (muerto)





