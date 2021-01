"A disposición de lo que indique Morena": Ulises García

Ulises García, diputado federal de Chihuahua por Morena, comentó que se encuentra a disposición de lo que digan los militantes y simpatizantes; y las decisiones que tome el partido durante este proceso electoral.

“Soy un soldado de la cuarta transformación, donde la ciudadanía me diga que esté ahí voy a estar, donde el partido me diga que esté ahí voy a estar, donde la cuarta transformación me diga te toca cuidar la casilla me voy a cuidar la casilla” expreso el diputado federal Ulises García.

Agregó que depende de las decisiones que tome el partido si buscara una reelección a su distrito, pues espera que salgan victoriosos en las elecciones de este año, donde se abrirá varias posibilidades de poder participar en el gobierno del estado.

Finalizó reiterando su disposición a las decisiones que tomen al interior del partido, por lo que no se genera muchas ambiciones ya que estas pueden cambiar en el transcurso de este proceso electoral “Yo estoy a disposición de lo que digan los compañeros en política es mejor no tener muchas ambiciones porque generalmente cambian las cosas”