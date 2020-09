A mí no me va ni a intimidar ni me va a mantener callado: Javier Corral

“En mi caso el Presidente se está equivocando. A mí no me va ni a intimidar ni me va a mantener callado, como lo ha hecho con otros gobernadores”, dijo el gobernador Javier Corral, en respuesta a las declaraciones que en la conferencia mañanera hizo hoy Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros vamos a responder, con respeto, pero con firmeza y cualquier acusación indebida, provenga de quien sea, así sea el propio Presidente de la República, la vamos a contestar, agregó el mandatario de Chihuahua.

Javier Corral señaló que el Presidente está acostumbrado a descalificar a cualquiera que le diga no, o a cualquiera que se le oponga a sus puntos de vista.

“Los quiere sometidos a los gobernadores o humillados ¿no? Y con nosotros, aquí sí te quiero decir, pues se va a topar en pared, a otros podrá atejonar, a otro los podrá intimidar, a otros los podrá asustar, quizá porque algunos tengan conductas o faltas vulnerables, con los cuales les pueden apretar”, explicó.

El titular del Ejecutivo estatal señaló que después de escuchar hoy al Presidente, si a sus colaboradores les pide obediencia ciega, a los gobernadores, los quieres sometidos y callados.

“Nunca acepta su responsabilidad y siempre busca un culpable en otro lado, y no dónde lo debiera de encontrar, porque el Presidente está generando una interpretación absolutamente contraria a lo que es”, indicó.

“Este problema –agregó– lo tiene, no por Chihuahua ni por los productores, se lo ocasionaron actuales funcionarios de la Conagua que dejaron de pagar e incumplieron el ciclo 34 que colocó a México en esta tensión”.

Al ser cuestionado sobre la dificultad para lograr un acuerdo con el Gobierno de López Obrador, el mandatario señaló que no va a ser fácil ni en este ni en otro tema porque no están en la gobernación del país.

“Están en la descalificación permanente, están en la narrativa insidiosa en la que todo el que no está con él está contra él; es traidor, es hipócrita, es mentiroso, es corrupto, etcétera. No, perdóname, el país no se puede conducir bajo ese temperamento, necesita un tiempo. El Presidente necesita darse una pausa para pensar lo que está haciendo y acercarse más a la realidad”, respondió el gobernador de Chihuahua.

Dijo que así se ha separado al país, a los empresarios, a los gobernadores, a los comunicadores: la mínima crítica, pues son el bando conservador, es la derecha buscando sus privilegios.

“Todo es así, no nada más en este tema, lo que pasa es que ahora ya me tocó a mí. Porque el Presidente también trae un propósito, es muy importante: él quiere irse descabezando a todos los liderazgos posibles, que puedan generarle el más mínimo contrapeso o el más mínimo equilibrio, porque lo que él quiere es el poder completo”, destacó.

Foto: Cortesía | El Heraldo de Chihuahua

Explicó que el Gobierno de Chihuahua se estuvo haciendo cargo, solo y durante mucho tiempo, de la negociación con los productores y reiteró que jamás ha estado de acuerdo con los actos violentos y los destrozos, respecto a los cuales Chihuahua inició sus propias investigaciones.

“No tiene ningún elemento el Presidente de la República para decir que Chihuahua respalda las tomas de caseta los bloqueos de carreteras o de vías del tren. Hicimos un gran esfuerzo y nos quedamos solos porque el Gobierno de la República que tiene la competencia directa y exclusiva en este tema, pretendió derivarnos a nosotros la responsabilidad”, expresó.

Javier Corral señaló que como es única y exclusivamente la palabra del Presidente la que cuenta, pues ni siquiera escuchan propuestas del Gobierno del Estado que abrían posibilidades de negociación con los propios productores.

“Ya en un extremo de sequía en el estado, por supuesto que nos hemos opuesto claramente a la apertura de La Boquilla para seguir nutriendo el Tratado, porque además ya no sirve para nada, ya te lo expliqué”, añadió.

Recordó que Chihuahua ha entregado y entregará al 24 de octubre, 905 millones de metros cúbicos de agua, con datos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas y de la Comisión Nacional del Agua.

“Yo le pregunto al Presidente de la República: ¿si esto es el 55% de lo que nos corresponde? Porque, pues México tiene que entregar 2,158 millones de metros cúbicos”, indicó.

