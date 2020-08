A oscuras familiares de ex duartistas

Luego de que el abogado de los ex funcionarios ex duartistas solicitará a la Juez en turno la modificación de medidas cautelares para Alejandro V. A., y Jesús Manuel E.F., pues al dar positivo en la prueba de Covid-19 el penal no garantizaba su buena atención.

La jueza Alejandra Ramos otorgó el cambio a medidas provisionales y dio la orden de que se dejara salir a los ex funcionarios para ser atendidos en el Hospital Central, a donde según informes de los propios familiares llegaron por la madrugada.

Foto: Daniel Garcia | El Heraldo de Chihuahua

Foto: Daniel Garcia | El Heraldo de Chihuahua

Los parientes de estos se mantienen sin ninguna información clara por parte del CERESO, ni de los agentes que los custodian al interior del hospital.

" Las autoridades del CERESO nos dicen que ellos ya no pueden brindar información una vez que hayan salido de ahí, y la fiscalía dice que el penal, por lo pronto nos tienen a oscuras", señalaron los familiares.

