A pesar del berrinche del Gobernador, no hay delito: Abogado Molina

El abogado de María Eugenia Campos Galván, Francisco Molina Ruiz, dio a conocer que apesar del "berriche" que ha hecho el Gobernador Javier Corral Jurado, de iniciar un proceso en su contra, no existen elementos para perseguir un delito y que de eso se está dando cuenta el Ministerio Público.

"Nuestro deseo es que realmente llegue a esclarecer los hechos y se dé cuenta que no hay delito, en ese caso procedería el articulo 258 en el cual el Ministerio Público deja la investigación y archiva la investigación porque no hay delito que perseguir, va verificar que todo se hizo de forma legal, a pesar del berrinche que el Gobernador pueda hacer, el ministerio sigue investigando, estamos seguros que va llegar a la conclusión que no hay ningún delito" dijo el Abogado Molina.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Luego de que el Juez de control suspendiera la audiencia de formulación de cargos, explicó que no tienen fecha para la nueva audiencia porque todas las partes deben estar de acuerdo para poder seguir con el proceso ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

"La verdad es que estoy convencido, que el Ministerio Público, con la seriedad que tiene va llegar a la verdad y va archivar la carpeta en contra de María Eugenia Campos" detalló el abogado.

