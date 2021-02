A un día del semáforo amarillo, chihuauenses salen a la calle sin cubrebocas

Aunque hoy damos un paso adelante al semáforo amarillo, todavía hay personas que siguen sin respetar los lineamientos de sanidad, como se pudo ver este domingo en el primer cuadro de la ciudad, donde se observó a muchas de ellas sin cubrebocas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Local Se decide mañana situación laboral de trabajadores de Conagua

“Sigue siendo lo mismo, mire esa señora, así como ella pasan muchos individuos sin protección. Muchos nos cuidamos, pero otros fallan y sigue el contagio. Unos estiramos y otros aflojan, por uno la llevamos todos”, opinó el señor Saúl Gutiérrez.

Y es que a pesar de las señales colocadas por todo el Centro Histórico advirtiendo del uso obligatorio de cubrebocas, es claro que no todos los usan o lo hacen mal.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Según la Organización Mundial de la Salud, el procedimiento correcto es el siguiente: 1. Antes de colocarte el cubrebocas lávate las manos con agua y jabón por 20 segundos, o desinféctalas con gel; 2. Cubre totalmente tu boca y nariz, asegúrate que no haya espacios entre la cara y el cubrebocas; 3. No lo toques mientras lo usas, evita jalarlo o colocarlo debajo de la barbilla, procura tocarlo solamente cuando hayas llegado a tu destino; 4. NO lo compartas con nadie, es de uso personal; 5. Cámbialo cuando esté húmedo y no lo reutilices; 6. Retíralo por las cintas elásticas, estirándolas lo suficiente para pasarlas por detrás de la cabeza y evita tocar la parte del frente; 7. Deséchalo inmediatamente en un recipiente o bolsa de plástico bien cerrado, tíralo al bote de la basura y lávate las manos.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

El cubrebocas es útil para evitar contagios si se usa correctamente, recuerda llevarlo en el transporte público, en sitios concurridos y cerrados, o en lugares de trabajo con poca ventilación.