A un paso de tipificar el acoso sexual: Alan Falomir

El diputado federal Alan Falomir celebró que la Cámara de Diputados haya aprobado la iniciativa que tipificará el delito de acoso hasta con 800 días de salario mínimo y un año de inhabilitación si se trata de algún funcionario o servidor público, esto luego de que por unanimidad los legisladores hayan respaldado la reforma al artículo 259 Ter del Código Penal Federal.

“el tema del acoso sexual no era posible que no estuviera tipificado en el Código Penal Federal, no puede ser que no estén este tipo de ataques hacia una persona, no estén tipificados, esto se da mucho en el ambiente laboral, en las universidades y en los espacios públicos, es ahí donde muchas mujeres, pero incluso hombres, han denunciado una cantidad importante de delitos de este tipo y no se podía seguir su proceso porque no está tipificado” explicó el diputado.

Falomir Sáenz recordó que una vez que fue respaldada su iniciativa, que presentó hace 11 meses ante la Comisión de Justicia, por la Cámara de Diputados, pasará al Senado donde espera sea aprobada y posterior a los Congresos locales para poder concretar el proceso legislativo.

Será una multa de hasta 800 salario mínimo para las personas que incurran en acoso sexual, los cuales no pueden ser perseguidos de oficio por lo que las victimas deberán interponer denuncia, ya sea hombre o mujer, y en caso de que el presunto sea funcionario o servidor público, luego de que se le compruebe, tendrá un año de inhabilitación en la administración.

