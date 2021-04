Abandona la Conade a nadadores preolímpicos chihuahuenses

Nicolas Torres Pérez, entrenador de la nadadora chihuahuense Byanca Melissa Rodríguez y Miguel De Lara, ambos seleccionados nacionales, denunció que la Comisión Nacional del Deporte del Gobierno Federal, mantiene un bloqueo de comunicación con los deportistas chihuahuenses, especialmente con los nadadores.

El deportista explicó que desde hace varios meses los representantes de la CONADE se niegan a responder cualquier tipo de llamada o comunicación y han dejado de entregar los apoyos para los deportistas preolímpicos, ocasionando dificultades para la continuidad de varios nadadores como en el caso de Byanca Melissa, quien aún y con ese tipo de dificultades, se colocó en el número 13 en el ranking olímpico.

“Este problema ha llegado a todos los niveles; el presidente de la Federación Mexicana de Natación, Kiril Todorov, no nos contesta mensajes, tampoco el coordinador David Callejas, le mandamos recientemente un oficio en donde le pedimos que hiciera los trámites pertinentes ante la CONADE para solicitar el recurso asignado a los nadadores y lamentablemente no se ha hecho nada, no responden mensajes, llamadas ni correos”, dijo el entrenador.

Agregó que envió un mensaje a la CONADE para solicitar apoyo y nunca se obtuvo alguna respuesta positiva, bajo el argumento de que tiene que ser la misma Federación Mexicana de Natación la que lo tiene que solicitar.

El entrenador Nicolas Torres, explicó que por parte del Gobierno del Estado han existido algunos apoyos, sin embargo manifestó que actualmente el mayor apoyo que se requiere es la intervención ante CONADE, para que de alguna u otra manera la comisión atienda las necesidades y resuelva las problemáticas.

“Yo quisiera tener el apoyo de mi instituto para que le pidiera a la CONADE de manera personal, que apoye a mis deportistas, porque no existe una comunicación”, destacó el deportista.